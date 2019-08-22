وصفات بسيطة للتخلص من حرقة المعدة

تظهر المعاناة من حرقة المعدة أو الحموضة عادةً عندما ينتهي شخص من تناول وجبة دسمة، وما إن يبدأ بالاسترخاء، حتى يبدأ شعور بالألم في منطقة الصدر، يشعر معه الشخص كأن هناك حرقة في صدره، وهذا ما يعرف بحرقة المعدة، هناك العديد من العلاجات المنزلية، التي تساعد على التخلص من حرقة المعدة، يقدم لكِ موقع "هن" بعضها نقلًا عن موقع "practo".

شرب الماء أمر بسيط ووصفة طبيعية، قومي بشرب كوبين من الماء كل صباح، وهذا يساعد على ضبط مستوى الحمض في المعدة.

يساعد النشا الذي في البطاطس على خفض حمض المعدة الزائد، والشكل الأكثر فاعلية هنا هو عصير البطاطس، إذ يتم شرب كوب منه مرتين يوميًا لمدة ثلاثة أسابيع قبل الوجبات.

اللبن الرائب يعتبر من أشهر الوصفات التي تخفف أعراض الحموضة، كما أنه من المشروبات التى تمنع العطش وتحافظ على رطوبة الجسم والمعدة، كما أنه يمنع حدوث تقرحات بالمعدة.

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شاي البابونج

يساعد على تهدئة الغشاء المخاطي للمعدة، لذلك يجب ترطيب الغشاء المخاطي للمعدة من الداخل به، ويتم تحضير إبريق منه دفعة واحدة وتركه يبرد قليلًا، وبعدها يُشرب بعضه ويتم الاستلقاء على الظهر، وبعدها بخمس دقائق يتم تناول بعض منه مرة أخرى والاستلقاء على الجانب الأيمن، ثم تكرر الخطوات مع الجانب الأيسر والنوم على البطن، حتى يختفي الألم تمامًا.

شراب جوز الهند والمشروبات التي تساعد على تنظيم إفراز حمض المعدة.

اشربي على الأقل كوبين منه يوميًا لتتخلصي تمامًا من الحموضة.