عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل كريب مربى المانجو، وذلك من خلال برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهو من الحلويات الأوروبية التي يمكن تحضيرها في المنزل. مقادير عمل كريب مربى المانجو كوب دقيق. كوب لبن. بيضة. Advertisements ملح. مربى مانجو. زيت. طريقة عمل كريب بمربى المانجو تخلط مقادير العجينة وتسوى على شكل دوائر في الزبدة ويتم حشوها بالمربى وتقدم.

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