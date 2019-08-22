انسداد الأذن من الأمور المزعجة التي تصيب الكثيرين، حيث يتسبب فرز الشمع في الأذن إلى انسدادها، وإذا تم تجاهل الأمر يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف طبلة الأذن، لذلك يجب الاهتمام بالأمر ومعالجة انسداد الأذن بسرعة.

ومن الأسباب أيضًا التي تؤدي إلى انسداد الأذن، هو محاولة الأفراد في تنظيف الأذن بأنفسهم بوضع أعواد القطن أو غيرها من الأشياء، وعرض موقع "مايو كلينك" بعض الأعراض التي تشير إلى انسداد الأذن.

أعراض انسداد الأذن

ألم في الأذن.

الشعور بامتلاء الأذن المصابة.

Advertisements

صوت رنين أو ضوضاء بالأذن (طنين الأذن).

انخفاض القدرة على السمع في الأذن المصابة.

الدوخة.

سعال.