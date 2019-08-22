الامارات | خالد الفيصل في ضيافة الجناح الإماراتي بـ «سوق عكاظ»

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الفيصل في ضيافة الجناح الإماراتي بـ «سوق عكاظ» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، جناح دولة الإمارات المشارك في النسخة الـ13 من مهرجان «سوق عكاظ»، المقامة فعالياته حالياً بمدينة الطائف في المملكة العربية السعودية.

وتجول الأمير الفيصل في أرجاء الجناح، يرافقه الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، وعدد من الوزراء والمسؤولين والمثقفين ورؤساء الوفود المشاركة في «سوق عكاظ»، إذ تعرف إلى ما يقدمه الجناح من معروضات تراثية وصناعات تقليدية، وغيرها من عناصر التراث الإماراتي المادي وغير المادي.

واستمع أمير منطقة مكة، خلال جولته في أركان جناح الإمارات، إلى شرح مفصل عن القرية التراثية، التي تقام كجزء من جناح دولة الإمارات، وتعكس صورة مشرقة عن الماضي العريق لدولة الإمارات، وتجسد حياة الآباء والأجداد، وتسلط الضوء على أهم الحرف والصناعات التي كانت سائدة في ذلك الوقت.

كما يضم جناح الإمارات ركناً للأسر المنتجة، يعرض مجموعة من الأعمال اليدوية المبدعة التي تقوم على استثمار طاقات الأسر، ومواهبها في الارتقاء بأفكارها، من خلال صناعة منتجات جديدة.

من جهتها، قالت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، نورة بنت محمد الكعبي: «تَشرفنا بزيارة الأمير خالد الفيصل لجناح دولة الإمارات في مهرجان سوق عكاظ، وهي الزيارة التي اكتملت بها سعادتنا للمشاركة في هذا الحدث الثقافي العريق، الذي يستدعي سنوياً تاريخنا وتراثنا العربي المشترك، وفرصة لتعزيز أواصر العلاقات بين شعبينا وترسيخ تلك القيم العليا للأخوة والتعاضد في نفوس أجيالنا الصاعدة، وهذا ما نسعى لتأكيده من خلال ما يقدمه جناح دولة الإمارات من تراث وعادات وتقاليد وفنون وصناعات يدوية، وغيرها من العناصر الثقافية التي تجمعنا مع محيطنا العربي الشاسع، وتضيف إلى قيمته التراثية العليا بما تتميز به من لمسات محلية».

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ويستعرض الجناح الإماراتي أبرز الفنون الشعبية الإماراتية، حيث العروض الشعبية الضاربة في عمق الأصالة العربية، كالحربية والعيالة واليولة، كما يقدم العديد من الفقرات الغنائية والمشاركات المميزة للأطفال، بالإضافة إلى العروض الخاصة بأشهر الألعاب الشعبية.

وفي رحلة الزوار إلى الجناح الإماراتي، يستمتعون بأشهر المأكولات الإماراتية الشعبية، ذات الجودة والشهرة والخصوصية، مثل المالح، القشيد، الهريس، الجريش، الجباب، الخنفروش، الساجو واللقيمات الإماراتية الشهيرة.

ويشكل جناح الإمارات، مع 10 دول عربية أخرى بالجوار، أحدث الفعاليات النوعية في سوق عكاظ، وهو حي العرب، الذي يؤكد مكانة الطائف واحدةً من أهم الوجهات السياحية العربية، التي تحتضن الأسر من الأقطار العربية كافة، طوال شهر أغسطس عبر «موسم الطائف».

عمق العلاقات

أكدت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، نورة بنت محمد الكعبي، أن مشاركة الإمارات في مهرجان سوق عكاظ «تجسد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الممتدة مع الشقيقة المملكة العربية السعودية، على جميع المستويات، وذلك نابع من قيم الأخوة التي حرص على تنميتها في نفوسنا الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».