الامارات | الموضة النسائية تكتسي بألوان جذابة ومعاطف «ماتريكس»

شكرا لقرائتكم خبر عن الموضة النسائية تكتسي بألوان جذابة ومعاطف «ماتريكس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تؤكد الموضة، في خريف/‏شتاء 2019/‏2020، قوة المرأة العصرية، من خلال الألوان الجريئة والخامات المتينة والقصّات اللافتة للأنظار.

وتهيمن أربعة اتجاهات على خطوط الموضة هذا الموسم، في مقدمتها الألوان الجذابة الجريئة التي تميز إطلالة المرأة، وتعكس شخصيتها المتفردة.

وقالت مستشارة المظهر الألمانية، إنكا مولر فينكلمان، إن الموضة النسائية تتألق هذا الموسم بألوان جريئة، مثل الأحمر والأخضر التفاحي الصارخ والوردي الزاعق والبرتقالي الساطع.

وإلى جانب الألوان الجريئة تكتسي الموضة أيضاً بألوان محايدة كالبيج، بالإضافة إلى درجات البني والأسود سيد الألوان.

من جانبها، قالت مستشارة المظهر الألمانية، أندريا لاكيبيرغ، إن الموضة النسائية تكتسي هذا الموسم بالجلد، خصوصاً الجلد الاصطناعي، الذي يطلّ بمظهر أنيق لا يقل فخامة عن الجلد الطبيعي.

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وأضافت أن الجلد يتألق هذا الموسم بمظهر جلد التمساح وجلد الثعبان بصفة خاصة، مشيرة إلى أنه يزهو بألوان جذابة مثل البنفسجي والبترولي، إلى جانب الأسود.

وأردفت لاكيبيرغ أن الفستان الجلدي الأسود يمثل نجم موضة الخريف، مشيرة إلى أن الجاكت الجلدي يأتي هذا الموسم بقصة مستقيمة مع جيوب فوقية، في حين تطل بعض موديلات الجاكت بقصة البليزر. كما تشهد المعاطف الجلدية السوداء رواجاً كبيراً هذا الموسم، على غرار نجوم فيلم «ماتريكس».

وأيضاً تبرز الأكتاف لتلفت الأنظار، خلال هذا الموسم. وقال خبير الموضة الألماني، أندرياس روزه، إن الموضة النسائية تسلط الضوء هذا الموسم على الأكتاف، من خلال البطانات الكبيرة أو الكرانيش.

وأضاف أن هذه القصة اللافتة للأنظار تغازل في المقام الأول المرأة ذات الخصر الكبير؛ إذ إنها تمنح القوام مظهراً جذاباً. وأشار روزه إلى أن الكاروه يتربع على عرش النقوش هذا الموسم؛ إذ يزين السراويل والتنانير والجواكت والمعاطف، ليمنح المرأة إطلالة كلاسيكية تنطق بالأناقة والفخامة.

خبير الموضة أندرياس روزه:

• «الكاروه يتربع على عرش النقوش هذا الموسم؛ إذ يزين السراويل والتنانير والجواكت والمعاطف». الموضة النسائية تسلط الضوء هذا الموسم على الأكتاف، من خلال البطانات الكبيرة أو الكرانيش.