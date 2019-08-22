الامارات | 3 نصائح لمواجهة شيخوخة البشرة

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نصائح لمواجهة شيخوخة البشرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاني البشرة في مرحلة الشيخوخة الجفاف والتجاعيد والترهلات والبقع الصبغية، ما يسلبها نضارتها ويحرمها إطلالتها المشرقة.

ولاستعادة شباب وجمال البشرة في الكِبر، أوردت مجلة أبوتيكن أومشاو الألمانية عدداً من النصائح المفيدة للمرأة، وهنا ثلاث منها:

مستحضرات

استعمال مستحضرات العناية المخصصة لمحاربة الشيخوخة، والتي تحتوي على مواد تحتفظ بالماء مثل حمض الهيالورونيك، الذي يعمل على ترطيب البشرة، ويمنحها مظهراً يشع نداوة ونضارة، ويعالج ما قد ينتج من مظاهر طارئة على الجلد.

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معامل حماية

ينبغي استعمال مستحضرات العناية المحتوية على فيتامين A، الذي يعمل على تحسين مرونة البشرة ويُعيد إليها مظهرها المشدود المفعم بالشباب والحيوية. ومن المهم أن تشتمل المستحضرات على مُعامل حماية من أشعة الشمس SPF لا يقل عن 50؛ نظراً لأن الأشعة فوق البنفسجية تؤذي البشرة.

أسلوب حياة صحي

يلعب أسلوب الحياة الصحي دوراً مهماً في استعادة شباب البشرة؛ إذ ينبغي اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن مع المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، فضلاً عن ممارسة تقنيات الاسترخاء كاليوغا والتأمل لمحاربة التوتر النفسي، الذي يُفسد جمال البشرة.