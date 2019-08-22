الامارات | جدارية من زمن «كارال» تتحدث عن أهمية الماء

شكرا لقرائتكم خبر عن جدارية من زمن «كارال» تتحدث عن أهمية الماء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف علماء الآثار النقاب عن جدارية في شمال بيرو تنتمي إلى حضارة كارال التي يعتقد أنها ترجع إلى نحو 3800 عام.

وأزاح فريق من الأثريين التراب عن الجدارية، التي عثر عليها في موقع فيكاما الأثري، ليكشفوا عن رسومات تصور ضفدعة تلف يديها حول رأس رجل.

وقالت عالمة الآثار، تاتيانا أباد، إن هذه الجدارية تمثل الإعلان عن وصول الماء، مضيفة أنها تتحدث عن أهمية الماء في أوقات الأزمات.

وتجرى حفريات أثرية في موقع فيكاما منذ عام 2007، وتواصل كشفها عن مظاهر حضارة كارال القديمة، مثل تشييد المدن وطرق البناء المتقدمة. ويعتقد أن كارال هي أقدم الحضارات في الأميركتين، إذ يرجع تاريخها حتى عام 3000 قبل الميلاد. ووفقاً لما قاله علماء الآثار، فقد طمست معالم هذه الحضارة في ظروف غامضة في عام 1600 قبل الميلاد تقريباً.