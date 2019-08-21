ملكة جمال الأناقة لهذا العام: أنا دكتورة أسنان ومبفكرش في التمثيل

قالت سناء حسام، جمال ملكة جمال الأناقة، لهذا العام، إنها فازت باللقب، بعدما تألقت في عرض أزياء الحقبة الخمسينية، الذي كان ضمن فاعليات مُسابقة ملكة جمال مصر 2019، موضحة أنها تألقت بارتداء فستان الراحلة "سُعاد حُسني".

وقالت: "لبست الفستان الأسود المنقط، الشهير بالسندريلا، وكنت مصمماه من البداية للنهاية، وبناء عليه اللجنة شافت إني الأحق باللقب"

وأضافت لـ"هُن" إنها من المُقرر أن تُغادر إلى ماليزيا في أكتوبر المقبل، لتمثيل مصر، من خلال بعض المشروعات لدعوة السياح لزيارة الأماكن الشهيرة بمصر، والغير معروفة أيضًا.

وأكدت ملكة جمال الأناقة، أنها طالبة بكلية طب الأسنان، قائلة: "جالي عروض تمثيل كتير، لكن أنا حابة أكمل في مجال إني أكون دكتورة أسنان".

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وعن طريقة الحفاظ على أناقتها، ورشاقتها، أكدت أنها لا تتبع نظام غذائي بعينه، لكنها تُمارس الرياضة.

واستضافت جريدة "الوطن" ملكة جمال مصر، خلال ندوة خاصة، بصحبة ملكة جمال المُراهقات، وملكة جمال آسيا في مصر، وصاحبة لقب أجمل وجه، والأكثر أناقة بالمسابقة.

وأقيم حفل ختام المُسابقة، مؤخرًا، بفندق الماسة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجرى اختيار آلاء عاطف، ملكة جمال مصر لهذا العام، برئاسة لجنة التحكيم، التي ترأستها، الدكتورة أمال رزق رئيسة المسابقة، والفنان فراس سعيد، والفنانة هنادي مهنى، ومصمم الأزياء بهيج حسين، فضلًا عن ريم رأفت ملكة جمال مصر للموسم الماضي، وأيسل خالد ملكة جمال آسيا والمحيط الهادي.