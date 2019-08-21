الفيشاوي عن والدة ابنته: "ظبطوها سكرانة مع راجل غريب".. ومحاميها: لو راجل قول كدة في فيديو

عادت الاتهامات تتبادل بين أحمد الفيشاوي، وطليقته هند الحناوي، والدة ابنته، عقب غلق قضية النسب، التي فجرتها "الحناوي" في 2003، وانتهت بحكم نسب "لينا" للفيشاوي.

وقرر الفيشاوي اليوم، الخروج عن صمته، عقب صدور حكم بحبسه، شهرًا، لامتناعه عن دفع النفقات، ليرد على اتهامات الأخيرة له.

ونشر الفنان، فيديو جراف، صادر عن مكتب مُحاميه الخاص، عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تضمن تفاصيل جديدة حول القضية.

وبحسب المقطع، فإن "الحناوي" حصلت على موافقة أحمد الفيشاوي لسفر ابنته لينا إلى إنجلترا، لتعليمها في الخارج، عن طريق الغش والتدليس، إلا أن الحقيقة، أنها كانت تتهرب من تنفيذ حكم قضائي جنائي صادر ضدها بالحبس، نتيجة لضبطها في حالة سُكر، برفقة رجل غريب، في تمام الساعة الرابعة والنصف فجراً.

وكشف الفيديو، تواطؤ الدكتورة سلوى عبد الباقي والدة هند الحناوي، مع ابنتها، للإضرار بأحمد الفيشاوي وابنته لينا، وحرمان كل منهما من الآخر على نحو ممنهج، حسبما ورد في القضايا والأوراق الرسمية.

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وتعمد الفنان غلق التعليقات على المقطع.

محامي هند الحناوي يرد على اتهامات الفيشاوي

رد شعبان سعيد، محامي هند الحناوي، على الاتهامات التي وجهها الفيشاوي لها، بقوله: "لو راجل اطلع قول الكلام ده في فيديو"، حسب تعبيره.

وأضاف لـ"هن": "كل هذا كلام فاضي، وتشهير ممكن يحبس الفيشاوي، ولن يؤثر على سير قضية النفقة".

حكم بحبس الفنان

وقضت محكمة الأسرة بالخليفة، مؤخرًا، بحبس الفنان أحمد الفيشاوى لمدة شهر، لامتناعه عن سداد نفقة ابنته "لينا"، من طليقته هند الحناوي، في الدعوى المقيدة برقم 86 سنة 2019.

وقال المحامي شعبان سعيد، محامي هند، لـ"الوطن"، إن محكمة الأسرة بالخليفة قضت بحبس الفنان أحمد فاروق الفيشاوي، لمدة شهر واحد، لإدانته بالامتناع عن سداد نفقة ابنته "لينا" من طليقته هند الحناوي، والمقدرة بـ235 ألف جنيه.