16 عام وشاركت في مسلسل "اختيار إجباري".. من هي نور ياسر ملكة جمال مصر للمراهقات؟

استطاعت نور ياسر، صاحبة الـ16 ربيعا، اقتناص لقب، ملكة جمال مصر للمُراهقات، ضمن الحفل الختامي، لمسابقة ملكة جمال مصر، والمقرر إقامة المسابقة العالمية منها لأول مرة بمصر في شهر نوفمبر المقبل.

وقالت نور لـ"هُن" إنها كانت تستهدف هذا اللقب، خاصة إن سنها لازال صغيرًا، مؤكدة أنها كانت تتعامل مثلها كباقي المُتسابقات الأكبر منها، خلال تأدية نفس الأنشطة والتحديات.

وأوضحت أنها تشعر بالمسؤولية حاليًا، تجاة ذوي عُمرها، لذا تُفضل حاليًا الإقامة على مشروع "summer job" للمراهقين، بمعنى توفير بعض الأنشطة الصيفية لهم، للاستفادة منها خلال عطلاتهم الدراسية.

وأضافت ملكة جمال المُراهقات إنها تحافظ على الالتزام بالرياضة، قائلة: "كنت بلعب جومباز وباليه، وحاليًا بلعب كرة سلة".

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يذكر أن نور ياسر شاركت من قبل في مسلسلي "اختيار إجباري" ومسلسل "بين عالمين" مع الفنان طارق لطفي.

واستضافت جريدة "الوطن" ملكة جمال مصر، خلال ندوة خاصة، بصحبة ملكة جمال المُراهقات، وملكة جمال آسيا في مصر، وصاحبة لقب أجمل وجه، والأكثر أناقة بالمسابقة.

وأقيم حفل ختام المُسابقة، مؤخرًا، بفند الماسة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجرى اختيار آلاء عاطف، ملكة جمال مصر لهذا العام، برئاسة لجنة التحكيم، التي ترأستها، الدكتورة أمال رزق رئيسة المسابقة، والفنان فراس سعيد، والفنانة هنادي مهنى، ومصمم الأزياء بهيج حسين، فضلًا عن ريم رأفت ملكة جمال مصر للموسم الماضي، وأيسل خالد ملكة جمال آسيا والمحيط الهادي.