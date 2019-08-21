ظهور جرئي لأبناء النجوم العرب على الشواطئ في الصيف

تسببت إطلالات بنات النجوم والمشاهير على البحر في الكثير من النقد والاستياء، فصور بنات الممثلة المصرية غادة عادل خلال إجازة الصيف عرضتها للنقد حيث اعتبر البعض أن الإطلالات كانت جريئة أكثر من اللازم. كذلك بالنسبة لبنات الممثلة رانيا يوسف فبداية من صور المطار وصولاً إلى صور رحلتها مع ابنتيها نانسي وياسمين مما أشعل الجدل حيث جاءت الإطلالات خارجة عن المألوف.

أما ابنه الفنان أحمد زاهر فتسببت في جدل من نوع آخر حيث ظهرت بعد خسارة كبيرة لوزنها الأمر الذي أثار تساؤلات عدة عما فعلته ملك زاهر حتى يتغير مظهرها بهذه الطريقة. كما تعد إطلالات وتصرفات تيا ابنة نوال الزغبي محل جدل دائم فبعد صورة على الشاطئ مع صديقها بالمايوه وهو يقبلها الأمر الذي تسببت في جدل كبير ظهرت مرة أخرى على الشاطئ وحدها في مظهر أثار جدل أكبر مما وضع والدتها في موقف محرج.

وعلى الرغم من المشاكل المحيطة بعائلة أحمد الفيشاوي ومواجهته لحكم بالسجن ظهرت ابنته لينا مع والدتها في إطلالة صادمة للبعض خلال بدء عطلة الصيف.

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