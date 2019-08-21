عطر توم فورد الجديد نفحات عذبة تأسر كل من حولك

عطر توم فورد الجديد هو من اجمل النفحات العطرية النسائية التي يمكنك ان تختاريها لتزيني يومياتك وسهراتك. لذلك، اختارت "ياسمينة" ان تعرفك على اجمل مجموعة عطور توم فورد.

تجميل جويس.حويس جويس حويس 19.08.2019

عطر توم فورد الجديد

عطر توم فورد الجديد هو من اجمل النفحات العطرية النسائية التي يمكنك ان تختاريها لتزيني يومياتك وسهراتك. لذلك، اختارت "ياسمينة" ان تعرفك على اجمل مجموعة عطور توم فورد.

عطر Violet Blonde: من مجموعة عطور توم فورد الحصريه، التي تم تصميمها حصرياً للمرأة التي تعشق الجمال. تبدأ مقدمته بنفحات اوراق البنفسج مع اليوسفي الايطالي والفلفل الوردي مع قلب العطر ينبض بنفحات مركزة من زهرة السوسن مع نهاية انيقة برائحة المسك والنجيل الهندي وخشب الارز. هذا العطر مصمم للمرأة العصرية التي تعشق الانطلاق.

عطر Tobacco Vanille: هذا العطر مزيج من التوابل مبتكر ليتناسب مع النساء والرجال، بمقدمة عطر مع رائحة التبغ ونوتات التوابل مع قلب العطر بنفحات قوية من التونكا وزهرة التبغ والفانيلا والكاكاو مع قاعدة عطرية برائحة الفواكه المجففة وخشب الصندل. عطر قوي لعاشقات المغامرة.

عطر White Patcholli: من اقوى واشهر عطور نسائية من توم فورد، وقد صمم هذا العطر ليتناسب مع المرأة الانيقة والجذابة. هو ذو رائحة منعشة وقوية، رائحته تدوم طويلاً على الملابس، بنفحات تحمل في طياتها رائحة البرغموت والياسمين والورد والباتشولي وخشب الصندل والبخور.

عطور توم فورد عود: هو عطر يأسر القلوب بلا استئذان. تنبعث من هذا العطر روائح خشب الورد والهيل مع الفلفل الصيني ليحيطك بدفئ عجيب مع قلب عطر بمزيج دخاني من خشب العود النادر مع خشب الصندل وزهرة التونكا والفانيلا والعنبر.

عطر Jasmin Rouge: عطر حسي قوي وغني، من عطور توم فورد النسائيه يتميز بنفحات التوابل والزهور مع مقدمة عطر برائحة البرغموت واليوسفي والقرفة والزنجبيل والفلفل الابيض والاسود مع قلب عطر شذى الياسمين وزهر البرتقال والمريمية وبنهاية عطر من الفانيلا وخشب الصندل والعنبر.

من هنا، فإن عطور توم فورد هي مجموعة مميزة ومتنوعة من النفحات الجذابة، لتختاري واحداً من اجملالعطور النسائية من الماركات العالمية.

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