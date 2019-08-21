وضعه في وعاء مياه بارد.. طريقة مذهلة لتقطيع البصل دون بكاء

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

البصل. نحبه ونكرهه على قدم المساواة. إنه متنوع الاستخدامات وشهي ولكن يمكن أن يفقد مذاقه إذا ما جرى تخزينه بطريقة خاطئة وبالطبع هناك المشكلة الأزلية أنه يجعلنا نبكي.

يقول مركز التغذية الاتحادي بألمانيا إنه للحصول على أفضل النتائج من البصل يجب حفظه في مكان بارد وجاف وبهذه الطريقة سوف يظل جيدا لشهور.

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ويجب ألا يتم وضعه في الثلاجة ولا يحفظ في الأكياس البلاستيكية أو العلب. فإذا ما كان البصل لايزال صالحا للأكل يجب أن يكون لديه طبقة خارجية جافة تصدر خشخشة عند لمسها.

والسؤال الكبير فيما يتعلق بالبصل هو بالطبع كيفية تقطيعه بدون بكاء. عندما يتم تقطيع الخلايا ينطلق إنزيم الألينيز. وهذا يحول مادة اللين عديمة الرائحة إلى أليسين وهي مادة حامضية تهيج الأغشية المخاطية ما يحفز بدوره الدموع. ويمكن خفض هذا باستخدام سكين حاد للغاية حتى يقل عدد الخلايا التي تتضرر.

ويمكن أيضا غمر السكين ولوح التقطيع والبصل لفترة وجيزة في المياه الباردة قبل البدء. ويمكن أيضا غمر البصل في وعاء عميق مليء بالمياه خلال تقشيره وتقطيعه.