محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد كُريّم:
يعاني العديد من الأشخاص من الصداع لأسباب مختلفة، ويعتقد البعض أن إصابتهم بالصداع دليل على وجود أمراض خطيرة أخرى، ويخوض كثير من الأشخاص رحلة طويلة للبحث عن سبب الإصابة بالصداع، ويخضعون لفحوصات طبية عديدة خلال هذه الرحلة.
ويستعرض "الكونسلتو" في هذا التقرير أبرز أمراض المخ والأعصاب التي ترتبط بالصداع، وفي أي الأوقات يتوجه المريض إلى طبيب المخ والأعصاب.
للمزيد عن الصداع مؤشر لـ3 أمراض تصيب المخ.. اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر منها الأورام.. الصداع مؤشر لـ3 أمراض تصيب المخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.