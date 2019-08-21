منها الأورام.. الصداع مؤشر لـ3 أمراض تصيب المخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد كُريّم:

يعاني العديد من الأشخاص من الصداع لأسباب مختلفة، ويعتقد البعض أن إصابتهم بالصداع دليل على وجود أمراض خطيرة أخرى، ويخوض كثير من الأشخاص رحلة طويلة للبحث عن سبب الإصابة بالصداع، ويخضعون لفحوصات طبية عديدة خلال هذه الرحلة.

ويستعرض "الكونسلتو" في هذا التقرير أبرز أمراض المخ والأعصاب التي ترتبط بالصداع، وفي أي الأوقات يتوجه المريض إلى طبيب المخ والأعصاب.

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