بـ3 حلول.. استرجعِ جمال بشرتك بعد المصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

إذا كنت ممن يعانون من البشرة الحساسة التي تتأثر كثيرًا من البحر ومواد اليود القاسية، وأشعة الشمس العمودية التي تتعمد عليك عند التنزه خلال عطلتك الصيفية، فيمكنك أن تلجأ لبعض التقنيات الحديثة لمعالجة بشرتك واستعادة نضارتها.

وتوضح الدكتورة وفاء علم الدين استشاري الجلدية والليزر، أبرز الحلول سواء كانت طبيعية أو دوائية أو تقنيات حديثة لاستعادة جمال بشرتك، مع ضرورة التأكد من خلو الجسم من الجروح أو الحساسية أو الحروق الشمسية حتى لا تتعرض لمشاكل أخرى يترتب عليها آثار سلبية فيما بعد.

1- الماسكات الطبيعية:

الاختيار الأفضل للكثير من النساء، ويعتبر هو الحل الأوفر من حيث التكلفة لكن من عيوبه المدة الزمنية حتى تلاحظين نتيجة الماسكات الطبيعية على البشرة، وتستغرق من نحو شهر لاثنين، حتى يبدأ الوجه باستعادة لونه ونضارته.

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ويفضل عمل ماسك الزبادي بالخيار ثلاث مرات في الأسبوع، للتفتيح والترطيب، أو ماسك العسل بالقرفة للتفتيح، والابتعاد عن مسكات مقشرات الوجه مثل السكر والقهوة.

2- المراهم الدوائية:

كريم المساء هو الأنسب لتفتيح سريع للبشرة واستعادة نضارتها، ولكن يوجد عدة نصائح عند شراء كريم الليل، مثل تحديد نوع البشرة إذا كانت دهنية أو جافة أو عادية، وقراءة نشرة الكريم لمعرفة مواعيد وضع الكريم حتى تلاحظين نتيجة مذهلة.

3- تقنيات الفرانكشر ليزر وجلسات النضارة:

هو تحديد بعض المناطق بالجسم لتفتيحها أو تصحيح بعض العيوب بها مثل: الكلف، والتجاعيد، وعلامات التقدم في السن، وعلامات حب الشباب، والبقع الداكنة.