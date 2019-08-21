محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد كُريّم:

يصاب عشرات الآلاف من الأشخاص، سنويا، بالفيروسات الكبدية المختلفة والتي تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، وتنتقل بعض الفيروسات الكبدية عن طريق الطعام والشراب، بينما تنتقل أنواع أخرى عن طريق استعمال أدوات المصابين أو عن طريق الدم.

ويستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي أسباب الإصابة بالفيروسات الكبدية، وأفضل الطرق للوقاية منها.

للمزيد عن طبيب يكشف أفضل طرق الوقاية من الفيروسات الكبدية.. اضغط هنا