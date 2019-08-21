7 خطوات للتخلص من اكتئاب ما قبل الزفاف.. منها حفظ الأسرار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: آية شطوري:

تشعر بعض المقبلات على الزواج ببعض الاكتئاب كلما اقترب ميعاد الزفاف، خصوصًا في ظل التفكير في المسؤولية والتأقلم مع الحياة الجديدة وإنجاز التحضيرات النهائية للزواج.

وفي السطور التالية يوضح "الخليج 365"، 6 طرق للتخلص من الاكتئاب والتخلص منه بشكل فوري قبل الزفاف، وفقًا لما ذكر موقع " weddingwire".

1- التحدث مع النفس:

اجلسِ مع ذاتك قبل ميعاد الزفاف وفكرِ جيدًا، هل أنتِ مستعدة بشكل كامل لبدء حياة جديدة في الوقت الحالي أم لا؟

2- تعزيز العلاقة والعلاقات الاجتماعية:

تعزيز العلاقة بين شريك ومراعاة حالته النفسية في هذا الوقت نظرًا للضغوط المادية التي تقع على عاتقه، ومراعاة درجة غيرته، والتعامل بود مع الأصدقاء والمحيطين حتى لا تفاجئين بأشخاص غريبة في زفافك ما قد يشعرك بعدم الأمان والراحة.

3- الترتيب الجيد لجمالك:

احرصي على ترتيب مواعيد كُل ما يخص جمالك وبشرتك، ولا تدعٍ الأمر يخرج من بين يديك حتى تتألقين بيومك وتكوني الأميرة يومها، وحاولي إيجاد ما يناسبك ولا تضعي أشياء غريبة لك تستعمليها للمرة الأولى، اليوم ليس وقتا للتجريب حتى لا يتعكر مزاجك ويجعلك متوترة.

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4- تحمل المسؤولية:

ستدخلين حياه جديدة بعيدة عن خدمة الأهل، من ناحية المصاريف أو الطعام أو ترتيب أولياتك للدخل الشهري، فلا بد أن يكون لكِ مخططًا لتحقيق بعض الإنجازات المادية التي تمنحك التوفير والقدرة على ثقتك بنفسك، ولا تجعلك تشعرين بالتوتر قبل الزواج من ناحية المسؤولية.

5- حفظ الأسرار:

لا تجعل الأغراب يدخلون حياتك ويخربوها في تفاصيل الزفاف، منها شكل الفستان أو البدلة. فقط افعلي ما ترينه مناسب لكما، خصوصًا في الأمور الخاصة، حتى إذا كانوا الأهل أو الأقارب أو الأصدقاء.

6- التنبؤ ببعض المشاكل والتعامل معها:

لأن لكل طرف عادات وسلوكيات مختلفة، قد تفاجئين ببعض التصرفات الغريبة عنك عن ترتيبات يومه، فلا داعِ للقلق لا تجعلي ذلك يعكر صفو الأجواء، فمثلا إن اعتاد التأخير عليك في الميعاد المحدد فحاولي التعامل بهدوء.

7- اللجوء إلى طبيب نفسي:

محاولة اللجوء إلى طبيب نفسي ليؤهلك لهذه الحياة قبل الدخول لها، حيث استقبال مولود جديد قد يجعل لكِ هاجسا من الزواج ومسؤولياته.