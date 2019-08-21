"سمر" تترك عملها في مجال التدريس وتتجه لتصميم الأزياء: "نفسي أوصل للعالمية"

طموحها لم يقف عند حد معين، تركت سمر النيلي، 28 عامًا، عملها في الموسيقى لتترك فيها طابع فني يساعدها على التوجه إلى الأزياء، فلم ينتهى دورها عند رسم تصميمات الأزياء فقط بل تنفيذها أيضًا.

كانت تعمل مدرسة تربية موسيقية في أحد المدارس ولكن لشغفها لفن تصميم الأزياء، قررت أن تستقيل من عملها وترك العمل الروتيني لتسعى وراء شغفها.

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وتميزت الفتاة العشرينية منذ بدايتها الحقيقية في مجال الأزياء من 5 سنوات، بمواكبة كل جديد في الموضه، وقالت لـ"هُن": "أكتر حاجة بحبها في شغلي إني دايما بتعامل مع ملامح الجسم اللي تلبس الفستان مينفعش حد يلبسه غيرها من كتر ما هو متناسب معاها".

وبدأت أولًا بتصميم الأزياء لنفسها وبعد ذلك للمقربين، حتى افتتحت سمر أتيليه لتصميم وتنفيذ الأزياء، أسست بعد ذلك صفحتها على "فيس بوك" بعنوان "Samar Elneely Oriental Haute Couture"، ونظرًا لانخفاض أسعارها عن الأسواق زاد الإقبال على تصميماتها تدريجيًا: أنا مقري في دمياط أول سنة خرجت للناس كان الإقبال كبير لاختلاف أسعاري عن الأسواق".

وتمكنت سمر، من اجتياز التحديات التي واجهتها ليكبر مشروعها، وطورت نفسها بالدورات التدريبية، "أتمنى أن أشترك في برنامج (Project Run way)، وأن تفتتح مقر لها في القاهرة وتصل إلى العالمية".