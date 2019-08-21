كل ماتكبر تحلى.. جلسة تصوير جديدة للفنانة غادة عبد الرازق

خضعت الفنانة غادة عبد الرازق، لجلسة تصوير جديدة، شاركت بها مُتابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الفنانة خلال الجلسة، بإطلالتين، مختلفتين، ولكن بنفس اللون، حيث ارتدت بالإطلالة الأولى، بدلة "كاروهات" بلوني الزيتي، والرصاصي، مع "توب" ذهبي لامع، تميزت البدلة بوجود "بروش" على البنطلون والبليزر.

واعتمدت الفنانة، على الشعر المنسدل، والأقراط المُربعة، ومكياج بألوان النيود الفاتحة.

Advertisements

في حين تألقت بالإطلالة الثانية، ببلوزة تبدو من الجلد، باللون الزيتي أيضًا، لها أكتاف مروحية، ومفتوحة من جهة الصدر، مع قلادة ذفبية، وشعر "ويفي" قليلًا".

وتفاعل العديد من المتابعين، مع الإطلالتين، مُشيدين بجمالها، وتألقها، مُعلقين: "كل ماتكبر تحلى".

يذكر أن آخر أعمال غادة، كان مسلسل "حدوتة مُرة" الذي عُرض بالموسم الرمضاني الماضي.