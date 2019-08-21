أول ظهور لـ إليسا بعد الاعتزال.. ومتابعوها: "ارتاحي واتبني طفل"

شاركت الفنانة اللبنانية، إليسا، مُتابعيها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الفنانة من الخلف، أمام إحدى الشُرفات، بملابس كاجوال، وشعر مُنسدل، خلال تواجدها بلندن.

وتفاعل العديد من متابعي الفنانة، مع الصورة، التي تعد أول ظهور لها، عقب قرار اعتزالها، التي أعلنت عنه مؤخرًا، حيث حصدت نحو 67 ألف تسجيل إعجاب.

وعلق العديد من المتابعين على الصورة، بالقول: "إليسا اذا اعتزلتي يموت الإحساس، تموت الإنسانية"، وتابعت الأخرى: "إليسا كرمال اللي بيحبوك لا تعتزلي".

في حين تطرقت أخرى للحديث عن الإنجاب، والأمومة، قائلة: "إليسا اعتزلي، وارتاحي تبني طفل يملالك حياتك، حان الوقت لنفسك".

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إليسا تعلن رغبتها في الإنجاب دون زواج

تصريح صادم ارتبط بالفنانة، حيث كررته في عديد من اللقاءات التلفزيونية، كان آخرها حديثها مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "كل يوم".

وأكدت الفنانة أنه لو القانون بلبنان يسمح، لكانت أقدمت على الخطوة، كما أوضحت أنها أيضًا لا يمكنها التبني لأن الديانة المسيحية ترفض التبني سوى للزوج والزوجة فقط.

إليسا تُفاجئ معجبيها بقرار الاعتزال

وأعلنت الفنانة إليسا، منذ عدة أيام، اعتزالها الفن والغناء بشكل نهائي عقب إصدارها الألبوم الأخير الذي تعكف على تسجيله حاليًا.

وكتبت الفنانة إليسا، عبر حسابها الشخصي على "تويتر": "أنا بحضر ألبومي الأخير بكل حب وشغف، خصوصًا إن ده هيكون آخر ألبوم في مسيرتي الفنية، وإعلاني الخبر ده تقيل على قلبي، ولكني مقتنعة بشكل تام بقراري لأننى لا أستطيع العمل في مجال يشبه المافيا، ولا أستطيع تقديم أكثر من ذلك ولا إنتاج ألبومات".