قالت نجلاء عياد، مؤسس مبادرة بداية جديدة لتأهيل المطلقات، أنها ستمثل مصر في برنامج "الملكة" المقام في دبي يوم 24 أغسطس.
وأضافت لـ"هُن"، أنها ستمثل مصر بملتقى المبادرات الإنسانية، ضمن 20 مشتركة على مستوى الوطن العربي.
والجدير بالذكر أن برنامج الملكة الذي تنتجه الشبكة العربية للبث المشترك بالتعاون مع حملة المرأة العربية، قد أطلق موسمه الأول العام قبل الماضي في بث عربي مشترك على أكثر من 30 قناة فضائية و16 إذاعة، باعتباره أول فورمات عربية لبرنامج مسابقات يبحث عن ملكة للمسئولية الاجتماعية من بين آلاف الفتيات العربيات اللواتي ابتكرن مبادرات إنسانية لخدمة مجتمعاتهن.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤسس "بداية جديدة لتأهيل المطلقات": همثل مصر بملتقى المبادرات الإنسانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.