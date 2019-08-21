مؤسس "بداية جديدة لتأهيل المطلقات": همثل مصر بملتقى المبادرات الإنسانية

قالت نجلاء عياد، مؤسس مبادرة بداية جديدة لتأهيل المطلقات، أنها ستمثل مصر في برنامج "الملكة" المقام في دبي يوم 24 أغسطس.

وأضافت لـ"هُن"، أنها ستمثل مصر بملتقى المبادرات الإنسانية، ضمن 20 مشتركة على مستوى الوطن العربي.

والجدير بالذكر أن برنامج الملكة الذي تنتجه الشبكة العربية للبث المشترك بالتعاون مع حملة المرأة العربية، قد أطلق موسمه الأول العام قبل الماضي في بث عربي مشترك على أكثر من 30 قناة فضائية و16 إذاعة، باعتباره أول فورمات عربية لبرنامج مسابقات يبحث عن ملكة للمسئولية الاجتماعية من بين آلاف الفتيات العربيات اللواتي ابتكرن مبادرات إنسانية لخدمة مجتمعاتهن.