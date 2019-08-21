"مش بتفوت أغنية".. دينا الشربيني تشارك الهضبة الرقص على "يوم تلات"

بإطلالة كاجوال، وشعر كيرلي غجري، خطفت الفنانة دينا الشربيني، الأنظار وهي تُشارك الفنان عمرو دياب بالرقص، على أحدث أغانيه "يوم تلات"، خلال قضاءهما عطلتهما الصيفية بالساحل الشمالي، عقب حفل الهضبة الأخير.

وظهر الهضبة، هو الآخر، بإطلالة كاجوال، مرتديا شورت وتيشيرت أسود، وهو يصفق ويشارك الجمهور بالرقص والغناء.

وتفاعل العديد من المتابعين مع المقطع المتداول، عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مُعلقين: "الهضبه مولعها في الساحل".

نرمين الفقي بصُحبة الثنائي

وكانت الفنانة نرمين الفقي، نشرت عددًا من الصور جمعتها بالهضبة عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، أثناء تواجدهم بالساحل الشمالي.

وأرفقت "نرمين" تعليقًا على الصور بعبارة باللغة الإنجليزية: "ربنا يسعدكم".

الأمر الذي لاقى ستحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم مع الصور، وحصدت مايقرب من 24 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات والأسئلة حول طبيعة العلاقة التي تجمع بين الهضبة و"الشربيني"، ومنها: "هو دينا وعمرو اتجوزوا امتى يعني فين الفرح"، "هو صح عمرو دياب متزوج من دينا الشربيني ولا إشاعات"، "الهضبة عمرو دياب ودينا الشربيني، نفسي عمرو دياب يعلن إن دينا زوجته البنت فعلا تستاهل تكون في النور احترم جمهورك ياعمرو وصرح بعلاقتك بدينا".

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دينا الشربيني مبتفوتش أغنية للهضبة

الجدير بالذكر أن الفنانة دومًا ما تُشارك الهضبة، بالرقص والغناء على أحدث أغانيه، كان آخرها خلال تواجده باليونان، لإحياء حفلته الصيفية، بجزيرة "ميكونوس".

وأظهرت بعض اللقطات المتداولة، الهضبة بصحبة الفنانة دينا الشربيني، حيث تألق الثنائي، بأزياء فاتحة اللون، فظهر "دياب" بتيشرت "كت" أبيض اللون، وتألقت الأخيرة بسترة "كت" أيضًا.

وتشارك الثنائي في غناء أحدث أغانيه "بحبه"، ضمن مجموعة من الحضور، وظهر الهضبة وهو يضع يديه حولها.

كما شاركته خلال الحفل حينها بالرقص، وسط الجمهور، على الأغنية الشهيرة "برج الحوت".

ولفتت "الشربيني" الأنظار، إبريل الماضي، خلال حفله في مدينة الجونة، برقصها وتمايلها على أغنية "بالحب اتجمعنا" بأزياء بيضاء، مدندنة كلمات الأغنية، خلال وقوفها بين الجمهور بالقرب من "المسرح"، وفقًا لما ظهر بمقطع الفيديو الذي لم يتجاوز الـ40 ثانية.

وتربط الفنان عمرو دياب علاقة عاطفية بالفنانة دينا الشربيني، بدأت منذ أكثر من عامين تقريبًا، وفقًا لمصادر مقربة من الطرفين.

ويظهر "عمرو" بصحبة دينا الشربيني في كثير من حفلاته، والعديد من الأحداث الفنية، بينما لم يلعن أي من الطرفين عن طبيعة تلك العلاقة، كما لم يفصحا عن أي ارتباط رسمي بينهما.