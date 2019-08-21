ليست أمراض القلب وحدها.. 6 أسباب للشعور بآلام الصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني بعض الأشخاص من الآلام في منطقة الصدر، نتيجة أسباب مختلفة، لكنهم يربطون بين هذه الآلام وبين الإصابة بأمراض القلب.

ويقول الأطباء إن هناك أعراض لا تمت بصلة إلى القلب مع أنها في المنطقة ذاتها، فكلما يشعر الشخص بألم في الجهة اليسرى العليا من الصدر يعتقد الإنسان أن قلبه يؤلمه لكن هذا الاعتقاد غير صحيح دائمًا.

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