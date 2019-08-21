شركة أمريكية تطرح طائرات حربية "f 16" للبيع مقابل 8.5 مليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

أثارت شركة أمريكية متخصصة في تأجير وبيع الطائرات، موجه واسعة من الجدل وحالة من الدهشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض طائرة مقاتلة إف 16 مصنوعة منذ 40 عامًا عام 1980 للبيع، مقابل نحو 8.5 مليون دولار، وفقًا لما ذكرت شبكة " foxnews" الأمريكية.

وكشفت شركة "Jet Lease" وهي شركة خاصة لتأجير وشراء الطائرات مقرها بالم بيتش في فلوريدا ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم، أنها اشترت الطائرة من الأردن، مشيرة إلى أنها أن مصنوعة عام 1980 (F-16 A / B Fighting Falcon) ومتعددة المهام وتصل سرعتها إلى ما يقرب من 1.573 ميل في الساعة، وتعمل بكامل طاقتها وليست منزوعة السلاح.

ونقلت " foxnews" أن الشركة الأمريكية عرضت أيضًا بيع طائرتين مقاتلتين آخرتين من طراز إف- 16.

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وتشتري شركة " Jet Lease" الطائرات المستعلمة من دول مختلفة، مثل الأردن وبلجيكا وهولندا، ثم تعمل على تطويرها وإدخال تحسينات عليها، مثل ربطها بنظام بيانات وإضافة نظام الـ "GPS"، لكن لا يمكن لأي مشتر أن يصعد إلى هذه المقاتلة ويقلع بها، إذ عليه أولًا اتباع اللوائح الدولية الخاصة بالأسلحة التي تنفذ قانون مراقبة تصدير الأسلحة وتشرف عليه وزارة الخارجية، فضلًا عن الخضوع لاختبارات خاصة بالبنتاجون والحكومات المتحالفة معها.

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