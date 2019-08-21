حيلة بسيطة للتخلص من ذباب الفاكهة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حيث توجد الفاكهة يتبعها ذباب الفاكهة. اترك، مثلا، موزة في الخارج لأيام قليلة وسوف تجد فجأة هذه الحشرات الضئيلة منتشرة في كل مكان؛ على الفاكهة وعلى الجدران.

يمكن أن تتخلص منهم باستخدام المكنسة الكهربائية ولكن هناك طريقة أفضل للقضاء على هذا الذباب.

قم بمزج كوب صغير من عصير التفاح وسائل غسيل والقليل من الخل واتركه بجوار طبق الفاكهة.

وبعد عدة ساعات لاحقة سوف تلاحظ أن حموضة وحلاوة عصير التفاح جذب أغلب الذباب في حين أن سائل الغسيل سيجعل من الصعب على الذباب الوقوف على المياه.