طرق تنسيق إضاءات النجف مع ديكورات غرف منزلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

إذا كنت تصمم منزلاً جديدًا أو تخطط لإعادة ترتيب ديكور منزلك، فالإضاءات والنجف العلوية من أكثر العوامل التي تؤثر على شكل الديكور.

في السطور التالية يقدم "الخليج 365"، كيفية اختيار وتنسيق النجف والإضاءات لغرف منزلك، حسبما ذكر موقع "decorharrogate" المتخصص في الديكور:

- النجف لغرفة الصالون:

عند اختيار شكل النجف بغرفة الصالون لا بد أن تتأكد من تصميم الغرفة (كلاسيكية أم تصميم حديث)، وكذلك الألوان سواء كانت فاتحة أو قاتمة، وبالطبع مساحة الغرفة لاختيار ما يناسبها من النجف كبير أو صغير الحجم الكبير.

وتناسب الغرف الكلاسيكية الإضاءات الخافتة بزاوية الجدران باللون الأصفر أو الذهبي، إذا كانت ألوان غرفتك تميل إلى البني أو الذهبي أو البيج أو الأوف وايت، أما إذا كان ديكور الغرفة مودرن فيناسبها النجف ذات الأشكال الضوئية مثل المصابيح أو ذات إطارات بلاستيكية.

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- نجف غرف النوم:

عند اختيار نجف غرفة النوم لا بد أن تتأكد من مزج الإضاءات في الغرفة بين الأبيض والأصفر واختيار أشكال تناسب شكل ديكور الغرفة، بينما إذا كانت غرفة النوم لها طابع كلاسيكي فيفضل اختيار النجف ذات كريستال مضيء.

- نجف غرفة المطبخ:

عند اختيار نجف الإضاءات للمطبخ لا بد أن تحرص على اختيار النجف البلاستيك السهل غسيله حتى لا تتراكم عليه الدهون والأوساخ.

- نجف غرف الأطفال:

يفضل دائمًا اختيار نجف غرفة الأطفال بين الأشكال الكرتونية الحديثة أو على هيئة كرة قدم بها مصباح إضاءة، ولا يفضل أن تكون ذات طابع كلاسيكي حتى لا تنكسر من تصادم الأطفال بالأشياء داخل الغرفة.

- نجف غرفة المعيشة:

لا بد أن تتماشى ألوانها مع ألوان ديكور الغرفة، ويفضل اختيار ألوان فاتحة لتعكس على العين الراحة، للجلوس بها لفترة طويلة عكس باقي الغرف سواء المخصصة للنوم أو غيرها.