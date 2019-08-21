خطوات الحصول على مكياج برونزي في الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 أغسطس 2019 07:37 مساءً - مكياج برونزي في فصل الصيف أمر طبيعي وشائع، يناسب أجواء البحر والشمس الساطعة. أما أن تختاري مكياجاً برونزياً خلال فصل الشتاء فهو أمر غير مألوف ولافت للنظر بالتأكيد. فخلال الشتاء تتجه معظم السيدات إلى تقنيات تبييض البشرة والتخلّص من البقع والرواسب التي خلّفتها أشعة الشمس خلال الموسم الماض. كما أن مكياج الشتاء يعتمد كثيراً على الألوان الداكنة والدافئة. إلا أن صيحات الجمال، مع تجدّدها المستمر، استطاعت أن تثبت أن لدرجات البرونزي الساحرة مكاناً في إطلالاتك الشتوية وأنها خيار ناجح لكل من تبحث عن طلّة مميّزة وفريدة.



في ما يأتي طريقة تطبيق المكياج البرونزي في الشتاء خطوة بخطوة:



Perfect Match Foundation: طبقي كريم أساس برفكت ماتش بكمية متساوية على جميع الوجه. قومي بتدوير أو تحريك الجزء السفلي من الزجاجة وضعي برفق الإسفنجة في جميع المناطق التي تحتاجين إليها مثل تحت العينين، الذقن، الخد، الأنف، والجبهة. حركي الإسفنجة ذهاباً وإياباً لتوزيع الكريم بطريقة متناسقة.

احصلي على كريم أساس برفكت ماتش من المول بسعر 30.45 ر.س





Beige Fit Me Stick Foundation: حققي الكمال بخطوة واحدة واحصلي على بشرة خالية من العيوب وخالية من اللمعان مع تغطية طبيعية غير لامعة مع كريم اساس فيت مي ستيك باللون البيج، هذا الإختراع الثوري من Maybelline.

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البرايمر هو المستحضر الذي لا يمكنك الاستغناء عنه عند تطبيق مكياجك. اختاريه بتركيبة تناسب نوع بشرتك وحاجاتها، فإذا كنت تعانين من بشرة جافة مثلاً، عليك أن تختاري برايمر مرطّب، أما إذا كانت بشرتك دهنية فهناك تركيبات خاصة بهذا النوع من البشرة تعمل على تعديل مستوى الزيوت والإفرازات الدهنية التي تنتجها خلايا البشرة.



في فصل الشتاء تميل البشرة أكثر إلى الجفاف، لذا عليك اختيار كريم اساس بتركيبة مرطّبة وبدرجة أغمق من درجة بشرتك. لا تختاري لوناً داكناً إنما أغمق بدرجة أو درجتين من لون بشرتك الطبيعي.

Bobbi Brown Skin Long-Wear Weightless Foundation





اختاري لوحة ظلال عيون بدرجات ترابية ميتاليكية، كالنحاسي والبرتقالي والبني المحمر... فهذه الألوان تمنحك مكياج عينين بارز ودافئ في الوقت نفسه.

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لوحة ظلال عيون Nars Skin Deep Eye Palette





كحّلي عينيك باستخدام قلم باللون البني الداكن أو أيلاينر سائل باللون نفسه. فاللون البني يزيد من جاذبية المكياج البرونزي ويمنحك عينين مشرقتين.

أيلاينر Lancôme Grandiôse Liner





يمكنك تطبيق الماسكرا باللون البني أيضاً. اختاريها بتركيبة مكثّفة للرموش تجعلها تبدو داكنة وجذابة.

ماسكرا Diorshow Pro Mascara





ضعي القليل من ظلال العيون النحاسي عند الجفون السفلى للعين بعد الانتهاء من تطبيق مكياج عينيك بالكامل. هي خطوة تكمّل مكياج عينيك وتزيدها إشراقاً.



البلاش هو اللمسة الأكثر تأثيراً في مكياجك البرونزي. ابتعدي في الشتاء عن مستحضرات التسمير والبرونزر واختاري بدلاً عنها بلاش بدرجات الزهري- الخشبي أو البني المحمر.

بلاش MAC





في فصل الصيف، عندما تعتمدين مكياجاً برونزياً، يكون أحمر الشفاه بدرجات هادئة ومنعشة. أما في الشتاء، فأنت بحاجة إلى أحمر شفاه بلون قويّ ولافت كالأحمر- البرتقالي الذي يناسب المكياج البرونزي كثيراً، أو باللون البني إذا كنت ممن تبحث عن ملامح جريئة وقويّة.

أحمر شفاه CHANEL Rouge Allure Velvet Extreme



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