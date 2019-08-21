نصائح لاختيار المكياج المناسب بحسب برجِك

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 أغسطس 2019 07:37 مساءً - يتميّز كل برج من الأبراج بخصائص وميزات تختلف عن الآخر، وبما أنّ الأبراج تلعب دورًا مهمًّا في كشف شخصية كل برج، فهي أيضًا تحدّد ما يستهوي كل برج من ألوان وأساليب مكياج. وللتعرّف إلى المكياج المناسب لكل برج، تابعي مع "الخليج 365.نت" الآتي:



المكياج المناسب حسب برجك



المكياج الناعم للمرأة الحمل:

المكياج الناعم للمرأة الحمل



يُعتبر مواليد برج الحمل من الأكثر نشاطًا وحيوية، لا سيّما وأنّ الحمل من الأبراج النارية. فامرأة هذا البرج لا تحتاج إلى أيّ جهود إضافية لإبراز تألّقها الفطري وجمالها، وعادة ما تكون جميلة جدًّا وساحرة. قليل من أحمر الشفاه والماسكرا، قد يكون كافيًا لتأثير يخطف الأنظار. جرّبي اللون الأحمر كظلّ للعينين، فهو يطابق شخصيتكِ النشيطة، ويضيف لونًا لمظهرِك! يمكن الدمج بين الأحمر ولون خلفيّ محايد أو رمادي لإيجاد موازنة لطيفة. وفي حال كان لديكِ احمرار العينين، ابدئي بوضع قطرات العين، التي سوف تساعدكِ على التخلّص من طلة تبدو غير صحّية عندما يسلّط الظلّ الأحمر الانتباه على تلك العيون الحمراء.

المكياج الترابي للمرأة الثور:

المكياج الترابي للمرأة الثور



تميل مولودة برج الثور نحو كلّ ما هو قريب من الطبيعة والأرض؛ إذ تنتمي إلى العناصر الترابية. بالنسبة لتقنيات تطبيق ظلال العيون، الأخضر هو ما يُبرز جمال هذا البرج الترابي. جرّبي ظلالًا مثل الزيتوني على الجفون والرموش السفلى، بحيث تُكسب العيون المحدّدة طلّة سموكي جذّابة.



المكياج العصري للمرأة الجوزاء:

المكياج العصري للمرأة الجوزاء



تُعتبر مولودة برج الجوزاء من أكثر الأبراج الهوائية إشراقًا، وامرأة الجوزاء تفضّل المكياج المبتكر باستخدام ظلال فريدة مثل الأرجواني والأصفر، فالألوان المتوهّجة والحيويّة، هي كلّ ما تحتاجه. كما أنّه يمكنها وضع طلاء أظافر بلون نيوني أخضر أو أصفر أو برتقاليّ، من دون أن يعيب ذلك مظهرها.



المكياج المضيء للمرأة السرطان:

المكياج المضيء للمرأة السرطان



بما أنّ السرطان يتنتمي إلى العناصر المائية، فهو يميل عادة لكل ما يعزّز التوهج الطبيعي مع إضافة أبعاد له، ومن أفضل الطرق للقيام بذلك استخدام اللمعان أو بعض الظلال المضيئة لتألّق صحّي، وإرفاقه بظلّ يحمل تدرّجات الورديّ المطفأة، كما يوصى أيضًا بإضاءة محيط العينين البيضاء المضيئة.



المكياج الجذّاب للمرأة الأسد:

المكياج الجذّاب للمرأة الأسد



الأسد برج ناري آخر، ومولودته قوية، رائعة، وشجاعة. ومن أفضل الألوان لها البرتقالي والأحمر، لأنّهما يعكسان قوّتها وعظمتها، ويضيفان المزيد من التفاؤل والتألق لطلّتها. إنّ استخدام هذه الألوان كظلال للعيون وأقلام التحديد اختيار ممتاز.

المكياج الهادئ للمرأة العذراء:

المكياج الهادئ للمرأة العذراء



ظلال المشمشي والوردي الفاتح، هي بعض من الخيارات الأكثر ملاءمة بالنسبة لكِ. ومن خياراتكِ أيضًا ظلال أخرى كالأزرق الملكي الذي يلائم طبيعتكِ الهادئة. كما أنّ اختيار ماسكرا بهذا اللون أيضًا يناسبكِ جدًّا. إنّ تأثير الأبراج الترابية واضح على هذا البرج.



المكياج المائي للمرأة الميزان:

المكياج المائي للمرأة الميزان



الميزان من الأبراج الحيوية الهوائية، ومواليده يتّسمون دائمًا بالتفرّد والتوازن والانسجام، ولا يشكل أفضل الألوان لديهم الوردي والأصفر والأزرق المائي، أيّ مفاجأة، لأنّها تعكس جيّدًا طبيعتهم. ولا تنسي أنّ مطابقة ظلال عيون بلون أزرق فاتح مع الأبيض أو الفضّي، وسيلة رائعة لإبراز العينين بشكل فعّال.



المكياج اللمّاع للمرأة العقرب:

المكياج اللمّاع للمرأة العقرب



امرأة العقرب، جذّابة، مغرية، غامضة، وجميلة. فهذا البرج يمزج بأعجوبة بين طبيعته كبرج مائي، والظلال الدافئة مثل البورغوندي والتوتي التي تعكس السيطرة والحبّ والمودّة والغموض. ولطلّة رائعة أيضًا استخدمي مكياجًا لمّاعًا يتواءم مع هذين اللونين القويّين.

Advertisements



المكياج الجامح للمرأة القوس:

المكياج الجامح للمرأة القوس



القوس برج ناريّ، وتحبّ امراة القوس التحدّيات والتجارب، ولهذه الغاية نراها تستخدم ألوانًا جامحة وغير متوقّعة. قد يكون من ضمن اختياراتها تدرّجات حسّاسة مثل الأرجواني والأزرق والتركواز، التي تبدو جميلة مع درجات البنّي والبنّي الفاتح.



المكياج الرومانسي للمرأة الجدي:

المكياج الرومانسي للمرأة الجدي



من الأبراج الترابية المميّزة، وينعكس هذا أولًا على ميل مولودته لاستخدام الظلال البنّية الترابية، فالبنّي يساعدها على الحصول على طلّة مكياج طبيعية، لتصبح مثيرة للإعجاب. ويمكنها أيضًا أن تجرّب استخدام صيغ لمّاعة ونغمات الباستيل، ولكن لا ينبغي عليها إهمال اعتمادها البساطة.



المكياج البرونزي للمرأة الدلو:

المكياج البرونزي للمرأة الدلو



يعتقد الكثيرون أنّ برج الدلو برج مائي، ولكنّه في الواقع، هو من الأبراج الهوائية المميّزة. إنّ امرأة الدلو تهوى التجارب، ولطلّتها تحبّ استخدام البرونزر الذي يشرق بشرتها ويلفحها بتوهّج جذّاب. كما أنّ ظلال العيون الأرجوانية تعطيها الفرصة لمزيد من التجربة.



المكياج اللمّاع للمرأة الحوت:

المكياج اللمّاع للمرأة الحوت



إنّ إبراز العينين جانب من شخصية مولودة الحوت المائيّة، وغالبًا نراها تستخدم أقلام تحديد العينين والظلال اللمّاعة للحصول على طلّة لافتة للنظر. كما أنّ موازنة النغمات الأكثر جرأة مع الألوان الناعمة هو العامل النهائي لطلّتها المتكاملة.

إقرئي أيضاً

أصول تطبيق المكياج اليومي الناعم للسمراء

مكياج وفاء الكيلاني من حسابها على إنستقرام

روبين عيسى لـ الخليج 365: هذه هي أسراري الجمالية