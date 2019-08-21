مكياج الفتاة العشرينية من وحي زندايا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 أغسطس 2019 07:37 مساءً - بعدما اختيرت من جانب شركة Covergirl الخاصة بـ مستحضرات التجميل لتكون وجهاً إعلانياً لمنتجاتها، باتت إطلالات النجمة الشابة زندايا أكثر عرضة للأضواء وأصبحت مرجعاً للكثير من الفتيات خاصة في اختيار أسلوب مكياجهن. ولأنها تحرص على الظهور بإطلالات تناسب سنّها الشابة، سواء من ناحية الأزياء أو تسريحات الشعر أو المكياج، فإن زندايا تميل إلى الذوق البسيط والناعم الذي يمنحها حضوراً لافتاً إنما شاباً في الوقت نفسه.

مكياج الفانتيج يبرز ملامح المرأة..تعلمي طريقة تطبيقه



للفتاة العشرينية، استوحي من النجمة الشابة زندايا أسلوب تطبيق مكياجها للحصول على ملامح جذابة وناعمة.

زندايا بمكياج طبيعي

مكياج خليجي من وحي فوز الشطي

1- بعد تنظيف بشرتها جيداً بواسطة غسول الوجه، تستخدم زندايا الكونسيلر لإخفاء ندبات حب الشباب عن وجهها وآثار التعب تحت عينيها، كما تستخدمه لتغطية الشوائب عن بشرتها أينما شعرت بالحاجة إلى ذلك. بعدها، تستخدم زندايا البودرة الحرّة وتوزّعها بشكل متساوٍ على وجهها كاملا.

2- بعد الانتهاء من توزيع البودرة الحرة على وجهها، تضع زندايا البرونزر على خدودها وتحديداً على العظام لإضافة لمسة مشرقة إلى ملامح وجهها. كما أنها تختار بلاشر بتركيبة كريمية ناعمة.

3- تتجنب زندايا استخدام ظلال العيون لأنه يجعلها تبدو أكبر سناً ويمنحها ملامح قويّة، ولكنها في المقابل تطبّق بعض البرونزر على جفنيها مستخدمة أصابعها للحصول على أسلوب مكياج عفوي وبسيط.

مكياج ناعم بأسلوب ياسمين صبري



4- الماسكرا هي مستحضر أساسي بالنسبة إلى زندايا وهي تختار تركيبة غنيّة بالألياف تغنيها عن استخدام الرموش الصناعية لأنها تزيد من كثافة رموشها وتمنحها طولاً لافتاً.

5- لأنها تتمتع بحاجبين كثيفين، فهي تحرص على تحديدهما بطريقة طبيعية دون أن تغيّر في شكلهما أو تزيد من كثافتهما، وهي تستخدم فرشاة خاصة لهذه الغاية.

6- رغم حرصها على تطبيق مكياج ناعم وبسيط يناسب سنّها، تؤكد زندايا أن اكتمال مكياج وجهها لا يتمّ إلا مع لمسة الهايلاينر الذي تختاره بتركيبة سلسلة تضعه بكميات معتدلة للحصول على وهج طبيعي وملامح جذابة.

7- أحمر الشفاه بالنسبة إلى زندايا ليس سوى لمسة إشراق تحتاج إليها لذا هي تختاره بألوان زاهية إنما بتركيبة الغلوس اللامعة التي تجعل ملامح وجهها تبدو أكثر نعومة وحيوية.

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