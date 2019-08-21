نظفي بشرتك بمكونات منزلية طبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 أغسطس 2019 07:37 مساءً - هناك صيحة في عالم العناية بالبشرة تدعو لاستخدام المكونات الطبيعية من اجل بشرة صحية ونظيفة. من بين المكونات التي أثبتت فعاليتها في الحفاظ على برة نظيفة ومتوهّجة، المكونات الآتي ذكرها:



اللبن: إنه المطهر الكلاسيكي الذي حافظ على جمال كليوباترا. يعمل حمض اللكتيك المتوافر في اللبن على إزالة خلايا الجلد الميتة بينما تقوم بروتينات الحليب والدهون بترطيب البشرة. احرصي على استخدام الحليب الكامل الدسم وليس ذاك الخالي من الدهون.

اللبن



ضعي كمية صغيرة من اللبن الكامل الدسم في راحة يدك ودلّكي بشرتك به. يمكن أيضًا المزج بين اللبن الكامل الدسم والبيض المخفوق للبشرة الجافة أو إضافة جل الالوفيرا للبشرة الحسّاسة.



الشوفان: هو واحد من أفضل المنظفات الطبيعية في بيتك. يقشر البشرة بلطف ويضمن لك ملمسا ناعما. ينصح به لتنظيف البشرة الحساسة اذ انه منظف معتدل.

الشوفان



قومي بطحن نحو ربع كوب من الشوفان ثم خزّنيه في وعاء مغلق. عندما ترغبين في تنظيف بشرتك، امزجي القليل من مسحوق الشوفان مع كمية صغيرة من الماء أو الزيت أو جل الالوفيرا في راحة يدك للحصول على معجون. ثمّ دلكي بشرتك مدة 3 الى اربع دقائق قبل ان تغسليها بالماء الفاتر.



الليمون الحامض: إنه منظف ممتاز للبشرة الدهنية ويساهم في جعلها تبدو شابة ونضرة. يمكن المزج بين عصير الليمون الحامض واللبن أو حتى الزبادي للحصول على منظف كريمي أو دهن البشرة بعصير الليمون الحامض لتنظيفها من مواد التقشير. اتركي بشرتك بعض الوقت لتمتص الليمون الحامض قبل ان تعملي على ترطيبها بالكريمات المناسبة.

الليمون الحامض





العسل: العسل مرطب طبيعي يسحب الرطوبة من الهواء، ويترك وجهك نديا وناعما. يحتوي العسل الخام على خواص علاجية مذهلة تساعد في تهدئة البشرة المتهيجة وتقليل الاحمرار. يمكنكِ تحضير مزيج من نصف كوب من العسل وملعقة كبيرة من الصابون البلدي المطحون من أجل الحصول على منظّف رائع يضمن بشرة مرطبة.

العسل

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