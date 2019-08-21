أميرة محمد لـ"الخليج 365": عانيت من المسامات العميقة في بشرتي لسنوات طويلة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 أغسطس 2019 07:37 مساءً - تحرص الفنانة أميرة محمد على الإهتمام ببشرتها والظهور بأجمل حلة على جمهورها سواء في المناسبات أو على الشاشة أو حتى على مواقع التواصل الإجتماعي. وفي حوار لها مع "الخليج 365"، تطرقت الى الحديث عن أسرارها الجمالية كما عرّجت إلى مشاكلها مع البشرة لسنوات طويلة قبل خضوعها لجلسات مكثفة لـ سد المسامات العميقة. وفي الحوار الذي نعرضه لكم، أفصحت محمد عن طرق العناية ببشرتها والحفاظ على نضارتها:

أميرة محمد



أميرة محمد: هذا هو روتيني التجميلي



*كيف تحافظين على نضارة وإشراقة بشرتِك؟

- في فترة ما، عانيت كثيرًا المشكلات في بشرتي، لا سيّما مشكلة المسامات العميقة. غير أنه بعد خضوعي للعلاج ولجلسات النضارة لدى الدكتور فادي نصر، وخبيرة التجميل نادية الراشد، تحسن الوضع عن ذي قبل.



*ما هو الروتين التجميلي الذي تتبّعينه يوميًّا؟

- يوميًّا هناك روتين صباحي ومسائي للعناية بالبشرة. وأنا أحب أن يطّلع جمهوري ومتابعيني عبر "سناب"، على أهم المستحضرات التجميلة والكريمات والماسكات التي استخدمها.



*نصيحتكِ لكل شابة للحفاظ على جمالها ومظهرها؟

- نصيحتي دائمًا للبنات وللشباب أيضًا، خصوصًا من هم في سن المراهقة، هي العناية بالبشرة من خلال استخدام الكريمات النهارية والليلية، فضلًا عن عدم النوم إطلاقًا قبل إزالة " الميك آب".

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أميرة محمد



أميرة محمد وعمليات التجميل



* متى تلجئين إلى عمليات التجميل؟

- لن أخضع لعملية التجميل، إلا إذا دخلت العقد الخامس أو السادس من العمر، واضطررت لعملية شدّ الوجه أو الرقبة. لكنّ هذا لا يعني أنني لن أخضع لبعض عمليات الرتوش الخفيفة، مثل البوتكس والفيلر، التي لا تندرج أصلًا ضمن عمليات التجميل.



*من هي المرأة أو النجمة التي ترينها في منتهى الجمال؟

- بصراحة، أنا أرى كل النساء جميلات، لكنّ الأجمل من وجهة نظري هي الممثلة الهندية بريانكا شوبرا.



*من هي النجمة التي تعتقدين أنها شوهت جمالها من كثرة العمليات؟

- كثير من النجمات شوهنَ جمالهنّ، لكني لا أود ذكر إحداهنّ لكي لا أجرح مشاعرها. للأسف، أنّ بعض الجميلات يخضعن لمشرط الأطباء غير المحترفين، وهذا خطأ كبير قد يكلفهنّ الكثير.

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