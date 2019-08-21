زيوت أساسية ابحثي عنها في تركيبة سيروم الوجه

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 أغسطس 2019 07:37 مساءً - عندما تقصدين المتجر لشراء أي مستحضر عناية بالبشرة، لا تدركين تماماً ما هي المكوّنات التي يجب أن تدخل في تركيبته كي يكون فعالاً ويلبّي حاجات بشرتك. فلكل مشكلة في البشرة كريماتها الخاصة، ككريمات الترطيب للبشرة الجافة وكريمات الترميم للبشرة المتلفة وكريمات الوقاية من الشيخوخة للبشرة المسنّة...

ولأن السيروم، يُعتبَر التركيبة الأقوى على البشرة والأسرع في تلبية حاجاتها، عليك معرفة أبرز المكوّنات التي يجب أن تدخل في تركيبته.

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1- زيت الجوجوبا



يتميز زيت الجوجوبا بخصائصه المضادة للالتهابات، وهو مناسب لكل أنواع البشرة وخاصة البشرة الجافة والمسنّة.



2- زيت بذور الورد



يحتوي هذا الزيت على مكوّنات طبيعية مغذية للبشرة، يحميها من مشكلة الجفاف والاحمرار ويقاوم علامات الشيخوخة المبكرة التي تهدّد نضارتها. وهو غنيّ بالأحماض الدهنية الأساسية التي تساهم في تنعيم البشرة وتعزيز مرونتها، كما أن له دوراً فعالاً في تجديد الخلايا.

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3- فيتامين E

يعتبر الفيتامين E من أكثر المكوّنات التي تدخل في مستحضرات العناية بالبشرة، فهو يملك خصائص مضادة للالتهابات، يساعد في ترطيب البشرة وتعزيز التئام الجروح وتهدئة البشرة وحمايتها من التهيّجات التي قد تأتي نتيجة استخدام بعض المستحضرات غير المناسبة أو نتيجة التعرّض لعوامل بيئية قاسية.

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4- زيت اللبان



يعتبر زيت اللبان الأساسي مكوّناً قيّماً في منتجات العناية بالبشرة خاصة المسنّة والجافة. استخدمه المصريون القدامى في تركيبة أقنعة الوجه، وله فوائد في تطهير البشرة وإزالة الرواسب والجلد الميّت عنها.

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5- زيت المر



هو من الزيوت الأساسية الفعّالة في مجال العناية بالبشرة. استخدمه العرب لمعالجة العديد من الأمراض الجلدية كتشقّق الجلد والتجاعيد، وهو غنيّ بمضادات الأكسدة وبالتالي يساهم بشكل كبير في الوقاة من شيخوخة البشرة.



6- زيت الخزامى



يتميز زيت اللافندر بخصائص مهدئة، يطهّر الجروح ويعالج التهابات الجلد كما يخفّف من ظهور البقع الداكنة الناتجة عن التقدّم في السن.

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7- زيت الباتشولي



زيت الباتشولي الأساسي فعّال في مجال العناية بالبشرة وخاصة البشرة المسنّة لأنه يؤخر علامات الشيخوخة ويخفّف ظهور الخطوط والتشقّقات. كما يعزز نمو الخلايا الجديدة وينشّطها.

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