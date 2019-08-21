صور ملك قورة بالملابس الكاجوال

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 أغسطس 2019 07:37 مساءً - بدأت الفنانة ملك قورة مشوارها الفني منذ طفولتها، وكانت تتمتع بذوقها العالي في تنسيق الأزياء، وما زالت تهتمُّ بمظهرها واطلالاتها العصرية التي تتبع أحدث خطوط الموضة، وتناسب قوامها ولون بشرتها وشخصيتها، لذلك جمعنا لكِ عزيزتي أبرز اطلالاتها خلال الفترة الماضية؛ لتُلهمكِ أفكارًا وتنسيقات شبابية مميزة.

ملابس كاجوال من وحي الفنانة ملك قورة





تألقت الفنانة ملك قورة بأزياء عدة بسيطة وأنيقة، منها فستان زهري مكشوف الأكتاف بفتحة جانبية مزيَّن بالزهور، وظهرت بجمبسوت أزرق ومعطف أحمر صوفي، نسَّقَتْه مع حذاء بوت بني وحقيبة زرقاء، وأطلَّت بـ جمبسوت أحمر بفتحتين من الأرجل، ونسقت فستانًا أبيض قصيرًا بطبقات، مع جاكيت جينز قصير مخطط من الأكمام باللونين الأحمر والأبيض.

ملابس كاجوال من وحي الفنانة ملك قورة





وكذلك ارتدت فستانًا ضيّقًا تكسوه الزهور بدرجات الأحمر والأزرق والبرتقالي، وظهرت ببنطال وبلوزة باللون الأبيض وسترة شفافة طويلة باللون الأخضر، مزيَّنة بنقشات خضراء لامعة وحزام ذهبي، وتألقت بمعطف أزرق طويل وبنطال أبيض وحذاء بوت باللون الفوشيا، كما أطلت ببنطال أسود من الجلد وبلوزة سوداء، وقميص مفتوح أبيض مخطَّط بالأسود.

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ملابس كاجوال من وحي الفنانة ملك قورة





ولأزياء أكثر شبابية أطلَّت ببنطال ضيق باللون الفوشيا، وبلوزة سوداء وحقيبة فضية، وظهرت ببنطال قطن رمادي وبلوزة سوداء قصيرة ومعطف فوسفوري، كما تألقت ببلوزة بيضاء ملونة من الرقبة باللون الأخضر والبرتقالي والأحمر، وبنطال زيتي، وحقيبة خصر باللون البرتقالي، وكذلك ارتدت بلوزة من المطاط مكشوفة الكتفين باللون الأبيض، وبنطالًا قطنيًّا رماديًّا، وربطت حول خصرها جاكيت أزرق.

ملابس كاجوال من وحي الفنانة ملك قورة



شاركت ملك قورة بمجموعة من الإعلانات منذ أن كانت في السابعة من عمرها، مع مخرجين مصريين وإسبان وفرنسيين، وشاركت في العديد من برامج الأطفال ومسلسلات وأفلام عدة مع نجوم عمالقة، كما حصدت جوائز عدة خلال مسيرتها الفنية.

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