إطلالات نجوى كرم بفساتين السهرة دليلك لأرقى الخيارات

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 أغسطس 2019 07:37 مساءً - استطاعت نجوى كرم بسبب اطلالاتها اللافتة ولا سيّما في فساتين السهرة التي تختارها على المسرح أو في المناسبات الرسمية، أن تنال لقب الأكثر أناقة بين النجمات العربيات لعدد كبير من المرات، لا سيّما وأنّ اطلالاتها دائمًا تكون متنوعة ومبتكرة تختار فيها التصميمات الملونة والمصنوعة من الأقمشة الفاخرة، وأحيانًا تعتمد الأسلوب الأنثوي الناعم، وأحيانًا أخرى تميل لاختيار التصميمات الجريئة ذات الطابع الشبابي، واليوم جمعنا لكِ بالصور فساتين سهرة على طريقة نجوى كرم لتستوحي أجمل الاطلالات.
نجوى كرم في فستان سهرة معرق
الأقمشة المعرقة إحدى أبرز صيحات الموضة لهذا الصيف، لا سيّما تلك المعرقة بالألوان الزاهية ورسومات الورود، ونجوى كرم اختارت مؤخرًا لأحدث اطلالاتها فستان سهرة معرقًا بألوان جمعت بين الفوشيا والأزرق والأخضر من “رامي قاضي” Rami Kadi بقصة الأوف شولدر الرائجة جدًّا، محدد الخصر وتنورته كلوش تغطيها طبقة من التول الأسود.
فساتين يارا لاطلالة محتشمة وفاخرة في آن
فستان أبيض بتصميم ناعم تألقت به نجوى كرم
على عكس الفستان الأول اتجهت نجوى كرم هذه المرة نحو اللون الأبيض الهادئ، وقد اختارت فستانًا بتصميم أنثوي من دون أكمام وبقصة ذيل السمكة، مصنوعًا من قماش الشيفون المطرز بحبات براقة من الترتر، محدد الخصر ومن دون أكمام، وقد نسقت معه سوارًا ذهبيًّا عريضًا أضافت من خلاله لمسات لافتة.
على المسرح نجوى كرم في فستان من الترتر البراق
فساتين سهرة للمناسبات موضة ما قبل خريف 2019
لاحظنا ميل نجوى كرم مؤخرًا لاختيار الاطلالات الدراماتيكية اللافتة، والتصميمات ذات الطابع العصري مثل هذا الفستان المميز الذي حمل أيضًا توقيع مصمم الأزياء الشاب “رامي قاضي” Rami Kadi قصته محافظة من ناحية الأكمام الطويلة والياقة المغلقة، مصنوع بالكامل من الترتر الفضي البراق، ومن الأسفل من طبقات من التول باللون الفوشيا.
فساتين سهرة على طريقة نجوى كرم شاهدي الصور واستوحي أجمل الاطلالات.
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