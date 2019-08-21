طريقة تنسيق البلوفر الواسع موضة ما قبل خريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 أغسطس 2019 07:37 مساءً - البلوفر قطعة أساسية موجودة بخزانة كل الصبايا أيًّا كانت أعمارهنّ، أو اختلفت أذواقهنّ، ومع كل عام تتطور موضة ارتدائه مع اختلاف ستايلات الموضة.

خصصت أشهر دور الأزياء العالمية جزء من مجموعاتها للكنزات البلوفرات الصوف الواسعة والتي قدمت لموسم ما قبل خريف 2019 بتصاميم منوعة ستحاكي جميع الأذواق.

M MISSONI

طرق تنسيق هذه القطعة الشتوية المميزة





استوحي من إطلالات العارضات طرق تنسيق هذه القطعة الشتوية المميزة مع مراعاة إختيار الستايل الذي يناسب شكل جسمك.



- جربي تنسيق البلوفر الواسع الطويل مع تنورة طويلة مصممة بكسرات ضيقة (بليسيه) لتحصلي على إطلالة محتشمة تناسب حجابك من وحي عارضات فندي Fendi وجيفنشي Givenchy.

- يمكنك تحويل أي فستان مطبع إلى تنورة بتنسيقه مع كنزة صوف بيضاء طويلة كما في تصميم كلوي Chloé وإكمال اللوك ببوط بكعب ضخم وحقيبة كتف متوسطة الحجم.

Les Copains





- لإطلالة تناسب أجواء العمل الرسمية، أعتمدي بلوفر موحد اللون من دون أي تطريز أو طبعات مع بنطال واسع الأرجل على غرار عارضات أجنونا Agnona وجوزريف Joseph.



- تجرئي ونسقي البلوفر المطبع مع تنورة مزركشة على طريقة عارضة إم إس جي إم MSGM أو مع تنورة قصيرة بحواف مكشكشه وبوط بلاستيك شفاف كما في اللوك الذي أعتمدته عارضة سي باي كلوي See by Chloé، وذلك الأخير سيضمن لكِ مزيد من الطول.

Max Mara





- برزت هذا الموسم صيحة اللون الواحد في كامل الطلة، وطبقته ماركات مثل آدم لبيس Adam Lippes وماركوس لوبفر Markus Lupfer، أعتمدي هذا الستايل لإطلالة على الموضة توحي أنكِ أكثر طولًا.



- اختاري كنزة صوف قصيرة وأرتديها بداخل تنورة مطبعة بالمربعات المونوكروم وزيني خصرك بحزام ملون عريض، فقط تجنبي هذا الستايل اذا كنتِ قصيرة القامة.

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