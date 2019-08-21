قفاطين فاخرة اختارتها أسماء المنور ..مناسبة لإطلالة محتشمة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 أغسطس 2019 07:37 مساءً - دخلت الفنانة المغربية أسماء المنور المجال الغنائي وهي في السابعة عشرة من عمرها، وحظيت بفرصة زيارة بلدان عدة برفقة "مجموعة أوريونتال مود الموسيقية"، ومن أهم الدول التي زارتها، الكويت، حيث أُعجب بها العديد من المطربين، وحظيت بالتعاون مع الفنان كاظم الساهر، وعبد الله الرويشد، وأبو بكر سالم، وحسين الجسمي وغيرهم من الفنانين العمالقة، وتعاونت مع علي بن محمد في أغنية "قلبي دايم معاكم" التي حققت نجاحًا عربيًّا واسعًا.



وتميزت أسماء المنور بأهتمامها بالموضة والأزياء منذ بداية ظهورها، وكان أبرز أزيائها القفاطين التي تمثل الزي الوطني لبلدها، وجمعنا لكِِ اليوم قفاطين عدة لها لتُلهمكِ أفكارًا جميلة وأنيقة عند ارتدائكِ القفطان المغربي.

قفاطين أنيقة للفنانة أسماء المنور





من أبرز قفاطينها الأخيرة التي ظهرت بها، قفطان أسود اللون مطرز بألوان عدة في المنتصف وأطراف الأكمام، وظهرت بقفطان أحمر مطرز بالذهبي، وأكملته بسترة زرقاء مطرزة بالذهبي أيضًا، ولاطلالة فخمة اختارت قفطانًا ذهبيًّا مزينًا بالأسود، وتميزه أكمامه الشفافة وحزامه الأنيق، كما ارتدت قفطانًا فيروزيّ اللون مطرزًا بالذهبي، لتبدو في غاية الأنوثة والنعومة.



وأطلت بقفطان أنيق يميل للفخامة صُمّم باللون الأحمر وبنقشات ذهبية تزينه من مناطق عدة، ولاطلالة أكثر فخامة تألقت بقفطان أسود تملأه تطريزات فضية اللون.

قفاطين أنيقة للفنانة أسماء المنور





كما تجملت بقفطان أنيق أخضر تزينه تطريزات ذهبية، وظهرت بقفطان أخضر، كذلك بنقشات ذهبية ضخمة وأكملت الزي بمجوهرات ذهبية ضخمة تزينها فصوص خضراء، ولاطلالة مفعمة بالحياة، اختارت قفطانًا زهريًّا بنقوش صفراء وذهبية ومطرزًا من المنتصف بالذهبي.



وأطلت بقفطان أزرق بنقشات من منطقة الصدر والجانبين والأطراف، وكذلك ارتدت قفطانًا أسود تقليديًّا مطرزًا بالذهبي، وآخر باللون الأصفر تزينه نقشات ذهبية، ولاطلالة أنيقة ظهرت بقفطان أحمر مطرز بالذهبي، وتألقت بقفطان زهري منقوش بالذهبي ومطرز بفصوص ملونة عدة، وأكملت مظهرها بتاج ذهبي بفصوص خضراء.

قفاطين أنيقة للفنانة أسماء المنور

إقرئي أيضاً

عبايات وقفاطين على طريقة الفاشنيستا نهى نبيل

عبايات عملية مناسبة لطالبات الجامعة

عبايات مناسبة للسعوديات بأسلوب الفاشينيستا