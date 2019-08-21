تامر حسني..إطلالات عصرية وجريئة

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 أغسطس 2019 07:37 مساءً - لم يكن جمال صوت النجم المصري الشاب تامر حسني أو نجاحه المهني، إن كان في التمثيل أو الغناء، سبب شهرته الكبيرة فقط، بل تكامل كل ذلك مع ذوقه المميز في اعتماد الموضة الأكثر جرأة وعصرية بين زملائه في الوسط الفني.
ويُعتبر تامر حسني من أكثر النجوم الذين يلفتون الأنظار بأسلوب ازيائهم المتجدد مع اللمسات المبتكرة، فحتى عند اعتماده البدلات الكلاسيكية هنكاك دائمًا لمسة عصرية وتجدد في اطلالاته.
الاطلالات الرسمية
يتقن تامر حسني بشكل لافت اختيار البدلات الرسمية المتداخلة مع اللمسات العصرية، والتي يطل بها سواء في حفلاته الغنائية أو برامج الهواة التي يظهر بها، حيث تكون قصات البدلات متناسقة مع قوامه بشكل تُبرز رشاقته وجسمه الرياضي. وعادة ما يميل إلى الألوان الداكنة، مثل الأسود والكحلي والرمادي، إلا أنه في الغالب يختار الأقمشة اللامعة قليلًا التي تضفي لمسة حيوية مميزة على اطلالاته.
كما أنه في الكثير من الأحيان لا يفضل ارتداء البدلات الكاملة، بل ينسق بليزر البدلة مع بنطلون جينز على سبيل المثال.
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الاطلالات العملية
ا تقتصر اطلالات تامر حسني العملية على أيامه العادية، بل إنه يختار الاطلالات العملية لأهم لحفلات وأكبرها، حيث إنه يشعر بذلك براحة أكبر في أدائه، كما أنها تعطيه اطلالة شبابية تجعله يتفاعل أكثر مع الجمهور الشاب.
ويواكب تامر حسني الأسلوب الشبابي في اطلالاته بشكل عام، إذ إنه يتبع النمط المتمرد والعصري، معتمدًا على صيحات الموضة الجديدة والمبتكرة، ليسابق الجميع بأناقته، فدائمًا ما نراه باطلالات عصرية جريئة غالبًا ما تكون جديدة في عالمنا العربي، لذلك أصبح أيقونة للموضة بالنسبة للشاب العربي.
واللافت أيضًا في أزياء تامر حسني، أنه ليس فقط جريئًا باعتماد الأزياء الغريبة، بل حتى في اختيار الألوان.
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اكسسوارات تامر حسني
يولي النجم المصري تامر حسني اهتمامًا كبيرًا جدًّا بالاكسسوارات، فهو متغيّر دائمًا يعشق القلادات، إلا أنه يتخلى عنها أحيانًا ويكتفي بوضع عدد من التمائم.
كما أنه دائمًا ما يتألق بالنظارات العصرية ويختار منها القصات التي تتلاءم مع وجهه.
شاهدوا صور اطلالات تامر حسني التي جمعناها لك، واستوحوا منها ما يعجبكم لتحصلوا على اطلالات عصرية وأنيقة.
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