الذهب الأسود والأصفر مجوهرات صيف 2019

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 أغسطس 2019 07:37 مساءً - يضفي الذهب الاسود رونقاً على المجوهرات. من أرقى أنواع المجوهرات في عالم الموضة اليوم، هي تلك التي يدخل اليها الذهب الأسود، فيتمازج مع الذهب الأصفر بطريقة ساحرة وينعكس ذلك تلقائياً على جمالك. فمن هي الدور التي ركزت على هذه الصيحة، وكيف يمكن أن تنسقيها مع اطلالتك اليومية.
اجماع الدور عليها
هذه الصيحة برزت بشدة هذا الموسم، واعتمدتها دور مجوهرات عالمية كبرى على رأسهم دار بوشرون التي تدخل في خاتمها الشهيرة، الذهب الأسود، مع الوردي والأصفر والأبيض. أما شوبارد ونور فارس وسليم مزنر وبوميلاتو فابتكروا سلاسل ذهبية مزينة بأحجار من الذهب الأسود ذات تصاميم رائعة وأنثوية جداً. وطبعاً لا يمكن أن ننسى أقراط ايبوليتا المميزة التي تليق بشعر مرفوع لكي تبرز جماليتها.
كيف يمكنك أن تعمدي هذه الصيحة؟
من الضروري عند اعتماد تصاميم من الذهب الأسود أن تراعي عدة معايير قبل ذلك، لذا اليك الطرق الصحيحة لارتدائها.
- يمكنك أن تنسقي أكثر من قطعة واحدة من الذهب الأسود في اطلالتك، لأنها ستتناغم مع بعضها البعض بشكل جميل.
- يمكنك أن تضيفي الى التصاميم المزينة بالذهب الأسود، تصاميم أخرى ذهبية ذات أسلوب ناعم وغير مبالغ به.
- في حال كانت أزيائك مطبعة وذات نقشات عديدة، يفضل أن تبتعدي عن التصاميم المزينة بالذهب الأسود لأنها لن تظهر بشكل واضح، والعكس صحيح، ففي حال كانت أزيائك محايدة، فيمكنك أن ترتدي تصاميم متنوعة من هذا الذهب الفاخر.
- لا تمزجي مجوهرات ذات أحجار ملونة أخرى معها الذهب الأسود، كأن تختري الزمرد أو الياقوت الأحمر على سبيل المثال لتضعيها معها.
- يفضل أن تختاري التصاميم الناعمة من الذهب الأسود لأنها ستبدو مناسبة وستعكس أنوثتك بشكل كبير.
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