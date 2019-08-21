موديلات أحذية مول لإطلالة مريحة وأنيقة في المكتب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 أغسطس 2019 07:37 مساءً - بأيامكِ العاجلة في الصباح الباكر، التي تضطرين فيها إلى ارتداء أيّ اطلالة لديكِ، لكنكِ بالطبع كأيّ أنثى مازالت ترغب في ألا تتخلى عن جمال مظهرها، يمكنكِ مع اطلالتكِ السريعة أن تعتمدي أحذية الميول بتصميماتها المختلفة.



تصميم أحذية الميول المفتوح من الخلف، يجعلها الخيار الأنسب لاطلالتكِ العاجلة، مع الكعب المناسب لكِ، يمكنكِ الاختيار بين الأذواق المختلفة التي نقدمها لكِ من أجمل أحذية هذا الموسم.



الحذاء الكلاسيكي الجلد مع الكعب القصير من Jimmy Choo جيمي تشو

الحذاء الكلاسيكي الجلد مع الكعب القصير من Jimmy Choo جيمي تشو





هذا الحذاء الكلاسيكي اللافت للأنظار من Jimmy Choo جيمي تشو، سيمنحكِ اطلالة غاية في الأناقة، كما أنه مريح مع الكعب القصير غير المزعج، نسقيه مع البناطيل الواسعة الجينز، أو حتى تنانير القلم الرصاص مع الجاكيت الرسمي.





الحذاء المريح من دون كعب من Fendi فيندي

الحذاء المريح من دون كعب من Fendi فيندي





أما إذا كنتِ مرهقة قليلًا بيوم يبدو مزاجكِ فيه صعبًا، فهذا الحذاء من Fendi فيندي سيبدو خياركِ الأمثل، مع العلامة البارزة للماركة الشهيرة، نسقيه حتى مع اطلالة حيادية بالبليزر والبنطلون الأسود أو البني.



لمسة من الأناقة اللافتة بأيامكِ السعيدة بالعمل من برادا Prada

لمسة من الأناقة اللافتة بأيامكِ السعيدة للعمل من برادا Prada





إذا كنتِ تعملين بأحد المجالات المتعلقة بالموضة أو الدعاية على سبيل المثال، فهذ هو حذاؤكِ المثالي، مع اللون الفوشي اللامع من برادا Prada، ستبدين غاية في الأناقة إذا اعتمدته مع إطلالة بلوني الأبيض والأسود، واكسسوارات فضية.



ألوان مميزة مع لمسة كلاسيكية من Givenchy جيفنشي

ألوان مميزة مع لمسة كلاسيكية من Givenchy جيفنشي



أما هذا الحذاء من Givenchy جيفنشي، مع الجلد اللامع، والاكسسوار الذهبي للعلامة الشهيرة، سيبدو أنيقًا مهما ارتديتِ، كما أنه من دون كعب، أي سيوفر لكِ الراحة والعملية معًا، نسقيه مع البناطيل الجينز، والقميص الشيفون.

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