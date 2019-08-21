- 1/2
- 2/2
في منشور على "فيسبوك" كتب شاب أمريكي: "أنا أحبك هل تتزوجيني"، على أربع شرائح من الخبز باستخدام المسطردة، تعبيرا عن حبه لشريكته ورغبته الارتباط بها.
انتشر المنشور وحصد ما يقرب من 2000 إعجاب وتعليق، بين المؤيد للفكرة والمنتقدة، ومن التعليقات المنتقدة: "ما الذي تحبه؟ الخبز؟ أما الخردل؟"، وآخر علق: "هذا كل شيء، عار عليك ".
كانت هذه تفاصيل خبر بالمسطردة والتوست.. أمريكي يطلب يد حبيبته للزواج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.