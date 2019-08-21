بالمسطردة والتوست.. أمريكي يطلب يد حبيبته للزواج

في منشور على "فيسبوك" كتب شاب أمريكي: "أنا أحبك هل تتزوجيني"، على أربع شرائح من الخبز باستخدام المسطردة، تعبيرا عن حبه لشريكته ورغبته الارتباط بها.

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انتشر المنشور وحصد ما يقرب من 2000 إعجاب وتعليق، بين المؤيد للفكرة والمنتقدة، ومن التعليقات المنتقدة: "ما الذي تحبه؟ الخبز؟ أما الخردل؟"، وآخر علق: "هذا كل شيء، عار عليك ".