خبراء يجيبون عن مخاطر التبرع بالدم في الصيف

حر الصيف والتبرع بالدم يشكلان شعورا بالخوف لدى المتبرعين بالدم ممن يخشون ارتفاع درجات الحرارة لشعورهم بالصداع أو الدوار بعد إتمام عملية التبرع بالدم، لكن خبراء الطب أوضحوا أناه لا يوجد خطر طالما أن المتبرع يشرب ما يكفي من السوائل.

وبسبب هذا الخوف الشديد من التبرع بالدم في الأيام الحارة، فإن أشهر الصيف هي وقت مناسب لزيارة المستوصف، فيقول خبراء نقلًا عن وكالة الأنباء الألمانية "Deutsche Presse Agentur"، إن مخزون الدم في المستشفيات وأجهزة الإنقاذ يتراجع تمامًا خلال عطلات الصيف.

ولكن من المهم أن لا تخلط ما بين كثرة السوائل وكثرة الطعام، فالإفراط في الأكل والإنهاك سيجعلان المتبرع يشعر بالدوار.