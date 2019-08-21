صور.. أسوء كعكات الزفاف حول العالم

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الكعك جزء أساسي وهام من حفل الزفاف، ولكن في بعض الأحيان تكون كعكات الزفاف كارثية، "Diply and Cake Wrecks"، وهي مدونة مقرها الولايات المتحدة، طلبت من المتابعين لها على "Instagram"، تبادل الصور الخاصة بكعكة زفافهم.
ووضع العديد من المتابعين للمدونة من مختلف دول العالم صورا لكعك زفافهم، منها ما وصف بالكارثي وبعده كل البعد عن اختيارات العروسين، وجاءت الصور كالتالي:
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