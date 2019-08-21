"ماتت من الضحك".. سيدة تلقى حتفها بطريقة غريبة

لقت سيدة بريطانية حتفها إثر استنشاقها كمية كبيرة من "أكسيد النيتروز"، المعروف بـ"غاز الضحك".

وكما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن سارة دادلي، البالغة من العمر 46 عاما، طلبت 100 كبسولة من غاز الضحك، لتخفيف آلامها من متلازمة "الألم الإقليمية المعقدة" لمرض السكري، مما أدى إلى وفاتها.

ونقلًا عن الصحيفة فإن هذه الكبسولات التي استخدمتها سارة، تساعد في تخدير الألم بالفعل، وتسبب الشعور بالاسترخاء، كما أنها تُستخدم أيضًا من قِبَل الطهاة، لصنع الكريمة المخفوقة.

وأوضحت كاثرين جامبل، مديرة الصحة العقلية التابعة للكلية الملكية للتمريض، أن آثار أكسيد "النيتروز"، تختلف من شخص لآخر بحسب مقدار استنشاقه، فهو يسبب الشعور بالنشوة والاسترخاء والهدوء، وربما يسبب الدوخة وصعوبة التفكير والضحك، أو الهلوسة، أو الصداع، كما يمكن أن يؤدي للوفاة من كثرة استنشاقه.