العدس أفضل من الأرز والبطاطس.. دراسة حديثة تكشف السبب

أظهرت دراسة كندية حديثة، أن استبدال نصف كمية من البطاطس أو الأرز أو النشويات بوجه عام بالعدس يمكن أن يخفض من معدلات السكر في الدم بشكل كبير لأكثر من 20 في المئة، كما يحسن بوضوح استجابة الجسم للكربوهيدرات بحسب ما ورد في "DW".

Advertisements

ويعد العدس من البقوليات الغنية بالعناصر الغذائية، ويحتوي على نسبة عالية من البروتينات قد تجعله بديلاً عن اللحوم الحمراء، التي تحتوي على مستويات عالية من الدهون.

تناول العدس والبقوليات يساهم في خفض معدلات نسبة سكر الجلوكوز في الدم بشكل كبير، تتجاوزالـ20 في المئة، ونشرت الدراسة في مجلة التغذية "Journal of Nutrition" تحت عنوان "استبدال كربوهيدرات الأرز أو البطاطا بالعدس يقلل من نسبة السكر في الدم".