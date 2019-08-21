الامارات | انتبهوا إلى هذه المشروبات والأغذية.. تؤثر على مفعول الأدوية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت غرفة الصيادلة في النمسا أن بعض الأغذية والمشروبات لها تأثير سلبي على الأدوية؛ إذ قد يؤدي الشاي والقهوة والحليب وعصير الجريب فروت إلى حدوث تفاعلات دوائية. وأوضحت أن بعض المضادات الحيوية لا تؤتي مفعولها أو يكون مفعولها ضعيفاً للغاية في حال تعاطيها مع الحليب أو منتجاته.

كما قد تؤثر بعض الخضراوات مثل البروكلي والكرنب بالسلب على مفعول الأدوية. وأكدت الغرفة أن الماء يعد أفضل مشروب لتعاطي الأدوية Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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