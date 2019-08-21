إتكيت إهداء الورود والأزهار على مختلف أنواعها وألوانها

هل هناك أجمل من الورود والأزهار؟ فكيف إن تلقيتها من الصديقة أو الحبيب كعربون حب أو شكر أو كدعم معنوي وعاطفي؟ وبالتالي لا شكّ أن أحبّ الهدايا على قلب المرأة الورود والأزهار على مختلف أنواعها وألوانها.

وفي هذا الاطار، شددت خبيرة الاتيكيت والبروتوكول فيرا يمين على ضرورة إرسال الورود كعربون شكر على استضافة أحدهم، لافتة الى انه يمكنك إرسالها إما قبل الاحتفال أو بعد انتهائه بيومين أو ثلاثة.

ولفتت الى أنه يمكنك إحضار الورود الجاهزة معك والنباتات المرتّبة في وعاء كالأوركيديه.

وكشفت خبيرة الاتيكيت والبروتوكول فيرا يمين أنه يمكنك تقديم الورود في المناسبات السعيدة كولادة طفل أو أعياد الميلاد أو الذكريات السنوية السعيدة كذكرى الخطوبة والزواج، اضافة الى حدث أو مناسبة احتفالية كالحصول على ترقية.

وشددت على أن تقديم الورود للاعتذار عن تصرّف خاطئ أو سوء تفاهم يعتبر فكرة أكثر من رائعة ومميزة، لافتة الى انه يمكن تقديم الورود لاستقبال شخص غريب في بلدك أو منزلك.

ولفتت خبيرة الاتيكيت والبروتوكول فيرا يمين الى أنه يمكنك دائماً تقديم الورود للرجل احتفالاً بافتتاح مكتبه أو متجره الجديد، أو لدى دخوله المستشفى بسبب وعكة صحيّة أو إجراء فحوصات.

ودعت الى الحؤول دون تقديم 13 وردة، فهي دليل تشاؤم وحظّ سيّئ، لافتة الى أن الورود ذات اللون الأحمر دليل حبّ وشغف وجمال في حين أن اللون الأرجواني يعني الكرامة والكبرياء.

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وأشارت خبيرة الاتيكيت والبروتوكول فيرا يمين الى أن الازهار ذات اللون الزهري أو الورديّ دليل على الشباب والبراءة، لافتة الى انه على عكس ما هو شائع، فإن الورود الصفراء هي دليل صداقة ونشاط. وكشفت أن الازهار ذات اللون الاخضر دليل صحّة والحظّ الجيّد في حين أن البرتقالي لون الحماس والنشاط، مشيرة الى ان اللون الخزامي أو اللفندر دليل على الأنوثة.

وأكدت خبيرة الاتيكيت والبروتوكول فيرا يمين أن الورود تحمل معاني كثيرة تختلف باختلاف أنواعها، فالأوركيديه تعتبر من الازهار الأكثر جاذبية وجمالاً وسحراً وهي تمثّل الحبّ والترف والجمال والقوّة والسحر الناضج، لافتة الى أن اللون الزهري منها يمثل الجمال النادر والحساس.

وأعلنت أن الورود تمثّل الحبّ والشغف، إلّا أنّ دلالاتها ومعانيها تختلف بحسب ألوانها الكثيرة، فالأحمر دليل حبّ وشغف مستمرّ، والأبيض دليل تواضع وصدق وشفافية، لافتة الى ان الأصفر للتعبير عن الصداقة والفرح، الزهري دليل شكر وتقدير واحترام.

وكشفت خبيرة الاتيكيت والبروتوكول فيرا يمين أن التوليب هو من الأزهار الجميلة التي تُهدى إجمالاً في عيد الأمّهات وتدلّ إلى الربيع، لافتة الى أن الزنبق هو إجمالاً "الزهرة" المرتبطة بالجنازات إذ ترمز أنّ الروح التي انتقلت قد استعادت الطهارة والبراءة بعد الموت، ولكنّها أيضاً ترمز إلى السعادة وتجدّد الحبّ وهي مخصَّصة لذكرى الزواج الثانية.

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