أخطرها التهاب السحايا والسل.. أمراض تتشابه أعراضها مع الإنفلونزا

محمد اسماعيل - القاهرة - تتشابه أعراض الإنفلونزا أحيانًا مع مشكلات صحية أخرى، فيشعر المريض بألم في الجسم والسعال وارتفاع درجة الحرارة وغيرها، ولا بد من إنقاذ المصاب في مراحل مبكرة.
ويستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي أبرز الأمراض التي تتشابه أعراضها مع الإنفلونزا، وذلك وفقًا لموقع "Livestrong"، وهي:
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