تبدأ من 50 جنيها.. أسعار أبرز أماكن ركوب الخيل في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- جلال المسيري:

كتبت- بسمة مشالي:

إذا كنت من عشاق رياضة ركوب الخيل العربية الأصيلة، والسباقات المفعمة بالحماس؛ فإليك قائمة بأبرز الأماكن لممارسة هوايات الفروسية، وبأسعار تناسب الجميع، وفقًا لموقع"tripadvisor".

- Yalla Horse Stable

Yallahorse يقع بين الجونة والغردقة، ويوفر رحلات ركوب على الشاطئ، وركوب الخيل عبر الصحراء مع بانوراما جبلية في الخلفية وغروب الشمس.

كما يوفر المكان للمبدئيين الجدد والأطفال تجربة مخصصة لهم على ظهور الخيل، ويمكن للركاب المتقدمين القيام بالرحلة مع مرشدهم.

ويبلغ سعر الجولة على الشاطئ للرجال والنساء 350 جنيهًا للساعة، و450 جنيها للجولة التي تشمل الشاطئ والصحراء.

- نزلة السمان:

من أكثر الأماكن شهرة المخصصة للفروسية، ويقع نهاية شارع الهرم، بجوار الأهرامات، وتبدأ أسعار ركوب الخيل من 50 جنيهًا مقابل الساعة، وتختلف للسياح.

- Habiba horse

يوفر المكان الذي يقع قرية زاوية أبو مسلم بحي الجيزة، دروس وكورسات مبسطة لتعليم الفروسية، ولجميع الفئات العمرية، ويمكنك التواصل معهم والحجز عن طريق رقم هذا الهاتف 01157206000.

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وتبلغ سعر الرحلة 120 جنيهًا وتتراوح مدة الجولة من ساعة لساعة ونصف، ويصل ثمن التدريب 1500 جنيه للرجال والسيدات لمدة 10 حصص شهريًا، أما الأطفال (من 8 إلى 13 سنة) فتبلغ 1300 جنيهًا.

- الزهراء لتربية الخيول

قرية صغيرة تقع في عين شمس الشرقية - أول شارع أحمد عصمت من جهة شارع جسر السويس، مخصصة لتربية الخيول وممارسة رياضة الفروسية، وتقدم دورات تدريبية مقابل 550 جنيهًا في الشهر بما يعادل حصتين أسبوعيًا.

- نادي أكاديمية أجياد للفروسية بـ 6 أكتوبر

يحتوي المكان الذي يقع على بعد 5 دقائق من ميدان جهينة ‎بمدينة 6 أكتوبر بوابة رقم 3 الحزام الأخضر أمام بيفرلي‎، على أكبر تراك خيل لتعليم الفروسية وقفز الحواجز، من خلال كورس يشمل 7 حصص، ويبلغ سعره 1000 جنيه لجميع الفئات العمرية للرجال والسيدات، ويضم النادي أيضًا عددًا كبيرًا من الرياضات المختلفة والأنشطة الممتعة، ويمكنك الاستفسار والحجز عن طريق هذا الهاتف 0127 211 7681.

- فندق كونكورد السلام بمصر الجديدة

واحد من مجموعة العقارات الفاخرة، يقع فندق كونكورد السلام القاهرة في ضاحية هليوبوليس الراقية الهادئة، وهو ملاذ فاخر للراغبين في استكشاف المعالم التاريخية والثقافية الرائعة في القاهرة، يوفر لمحبي الخيل مكان للرحلات بمقابل 115 جنيها لمدة نصف ساعة من الساعة 6 لـ11 مساءً، وكذلك التدريب بمقابل 1000 جنيه مقابل 10 حصص شهريًا.

- Egyptian Riding School

توفر المدرسة الموجودة في طريق سقارة فرصة تعلم ركوب الخيل حتى مستوى الاحتراف وقفز الحواجز، هي من أقدم مدارس ركوب الخيل في مصر منذ عام 1993.

ويوفر المكان التدريب مقابل 2000 جنيه تشمل 10 حصص شهريًا، وكذلك رحلات مقابل 300 جنيه للساعة الواحدة.

- Sakkara Country Club بطريق سقارة

يخصص النادي اهتماما كبيرا بالفروسية، لمدة 10 حصص، يتم الاتفاق على مواعيدها مسبقا، كما يمكن شراء الخيول من داخل النادي، وتختلف أسعارها على حسب قوتها. ويمكن التواصل مع المكان عبر الأرقام: 0233810060 - 0233810069 01281234567.