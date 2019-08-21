نرمين الفقي بصحبة الهضبة ودينا الشربيني في الساحل الشمالي

اعتادت الفنانة نرمين الفقي مشاركة متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تفاصيل حياتها اليومية، فنشرت عددًا من الصور جمعتها بالهضبة عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، أثناء تواجدهم بالساحل الشمالي.

وأرفقت "نرمين" تعليقًا على الصور بعبارة باللغة الإنجليزية: "ربنا يسعدكم".

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لقيت الصور استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم مع الصور، وحصدت مايقرب من 24 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات والأسئلة حول طبيعة العلاقة التي تجمع بين الهضبة و"الشربيني"، ومنها: "هو دينا وعمرو اتجوزوا امتى يعني فين الفرح، هو صح عمرو دياب متزوج من دينا الشربيني ولا إشاعات، الهضبة عمرو دياب ودينا الشربيني، نفسي عمرو دياب يعلن إن دينا زوجته البنت فعلا تستاهل تكون في النور احترم جمهورك ياعمرو وصرح بعلاقتك بدينا".

وكان آخر أعمال نرمين الفقي مسلسل "أبوالعروسة 2" بطولة سيد رجب، وسوسن بدر، ومدحت صالح، ومحمود حجازي، ومحمد عادل، وولاء الشريف.