"سحر" ترفع دعوى طلاق: "جوزي ضحك على بنت عمتي واتجوزها عرفي"

تزوجت "سحر" منذ ثلاث سنوات، ولديها طفل، فكانت تعيش حياة أسرية هادئة، إلى أن اكتشفت زواج ابنة عمها الصغرى عرفيا من زوجها: "كنت بعتبرها أختي الصغيرة ومعظم الأوقات كانت بتبات عندي في البيت، عمري ما تخيلت إن العيلة الصغيرة اللي لسة عندها 18 سنة يطلع منها كل دا".

وتابعت "سحر": "مش متخيله إزاي قدر يضحك عليها ويخليها توافق تتجوزه، مع إن أبوها هو الوحيد في العيلة كلها اللي كان معترض على زوجي وشايف أنه مش مناسب، لقاها صيدة سهلة وهيعرف يضحك عليها وياخد منها فلوس، وهي عيله صغيرة ودلوعة عينه زاغت عليها، بدل ما يعتبرها زي أخته ويحافظ عليها، راح اتجوزها عرفي وضيع مستقبلها ودمر حياتنا وحياة ابنه".

واستكملت صاحبة الـ29 عاما حديثها: "الدنيا كلها اتقلبت علشان بنت عمي طلعت حامل وهي مكنتش تعرف وأما ضغطوا عليها اضطرت تقول هوا مين وطلعت ورقة الجواز العرفي اللي بينهم، وقالت أنه ضحك عليها وأقنعها يتجوزوا عرفي على ما يشوفوا هيعملوا إيه، وقالها أهلك مستحيل هيوافقوا عشان أنا متجوز بنت عمك، حتى لو طلقتها مش هيوافقوا، ضحك عليها بالكلمتين دول، كان فاكر إنه هيفضل يضحك عليها على طول".

وأضافت: "كان بيطلب منها فلوس مع إنه مش محتاج يعمل كده، وخلاها باعت سلسلة دهب ليه وقالت إنها ضاعت منها" فرفعت قضية طلاق ضد زوجها "عاصم. أ" أمام محكمة الأسرة بالزنانيري.